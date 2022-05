OMS observa queda de casos de covid em todas regiões na semana, exceto Américas

Ilana Cardial (via Agência Estado)

Líder técnica da resposta à pandemia de covid-19 na Organização Mundial da Saúde (OMS), Maria Van Kerkhove afirmou que foi registrada queda no número de casos da covid-19 globalmente nos últimos sete dias, exceto na região das Américas. Ainda assim, foram reportados mais de 3,7 milhões de casos pelo mundo no período, disse ela, durante sessão de perguntas e respostas nesta quinta-feira, 26. "Acredito que esses números não são confiáveis como poderiam", observa Kerkhove. Ela nota que, no geral, a taxa de testagem para o coronavírus tem caído. Paralelamente, a autotestagem aumentou. "Precisamos garantir que testes sejam acessíveis e eficazes", frisou a líder técnica da entidade.