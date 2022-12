OMS muda recomendação da vacina contra HPV; entenda

Da Redação

A Organização Mundial da Saúde (OMS) atualizou as recomendações para a vacinação contra o HPV. O imunizante agora pode ser aplicado em dose única, antes a diretriz era para a vacina ser administrada em duas doses.

A alteração foi feita em 16/12 para tentar aumentar a adesão da vacina no mundo. O HPV está ligado ao desenvolvimento de diferentes tipos de câncer em homens e mulheres e, caso a cobertura vacinal seja ampliada, será possível erradicá-lo daqui a algumas gerações.

Em nota, a OMS diz que a aplicação individual pode ser tão eficaz e duradoura quanto a aplicação em duas doses. A agência internacional de saúde alerta para o declínio da vacinação contra o HPV no mundo todo. Entre os anos de 2019 e 2021, a cobertura com a primeira dose caiu cerca de 25% para 15% em meninas de 9 a 14 anos.

No Brasil, a vacina está disponível no Programa Nacional de Imunizações (PNI) para meninas e meninos entre 9 e 14 anos com duas doses aplicadas com intervalo de seis meses.

Novas alterações

Com a nova mudança, a OMS diz que a vacinação em indivíduos de 9 a 20 anos pode ser feita em dose única ou com as duas doses. Porém, indivíduos com baixa imunidade devem receber as duas aplicações, e se possível, uma terceira.

Além disso, mulheres a partir de 21 anos que ainda não foram vacinadas devem receber o imunizante em duas aplicações com o intervalo de seis meses entre cada.

