A Organização Mundial da Saúde (OMS) colocou sob monitoramento a variante PJ.2.1 do SARS-CoV-2, vírus causador da covid-19. Descendente da ômicron, ela já é a linhagem predominante entre as amostras analisadas pela Fiocruz na cidade do Rio de Janeiro.

Além do Rio, a PJ.2.1 já tem presença confirmada em Estados como São Paulo, Paraná, Bahia, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Distrito Federal.

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Embora a OMS considere baixo o risco adicional à saúde pública global, a linhagem possui maior capacidade de ligação ao receptor humano ACE2, usado pelo vírus para entrar nas células, em comparação com outras variantes, como a XFG. Especialistas apontam maior facilidade de transmissão.

O recente aumento de casos da doença, porém, não pode ser atribuído apenas à nova linhagem. Ralcyon Teixeira, infectologista do Hospital Sírio-Libanês, explica que a baixa cobertura vacinal e a redução dos cuidados também precisam ser consideradas. "Só o monitoramento das próximas semanas vai dizer qual é exatamente o peso dela nesse aumento", afirma.

O que significa estar sob monitoramento?

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A classificação indica que a linhagem chamou a atenção pelas suas mutações e pela velocidade de disseminação, e precisa ser acompanhada de perto.

A maior transmissibilidade, contudo, não significa necessariamente uma doença mais grave. "Até agora, não temos nenhum sinal de que ela provoque quadros mais graves, nem de que escape de forma importante da proteção das vacinas. Por isso a OMS considera baixo o risco adicional", explica Teixeira.

Segundo o infectologista, outras linhagens surgidas desde a ômicron também ganharam espaço pela facilidade de transmissão e, posteriormente, foram substituídas. A vigilância permite acompanhar esse movimento e identificar possíveis mudanças no comportamento do vírus.

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Quais são os sintomas?

A infectologista Raquel Stucchi, professora da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e integrante da Sociedade Brasileira de Infectologia, afirma que, até o momento, a PJ.2.1 não tem sido associada a uma maior gravidade dos casos. "Os sintomas são muito semelhantes a qualquer outro quadro de infecção por vírus nas vias respiratórias", diz.

Entre eles estão febre, dor no corpo, coriza, tosse, rouquidão e dor de garganta. Essas manifestações não permitem distinguir a covid-19 de outras infecções respiratórias nem identificar a variante responsável.

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A ausência de indicação de maior gravidade também não significa que a doença deixou de oferecer risco. "A covid continua tendo potencial de causar casos graves, internações e mortes, principalmente em idosos, pessoas com a imunidade comprometida e com doenças crônicas", ressalta Teixeira.

Raquel orienta o uso de máscara enquanto houver sintomas respiratórios para reduzir a transmissão, sobretudo para pessoas mais vulneráveis. A precaução deve começar antes mesmo da confirmação do diagnóstico.

Por que procurar atendimento logo no início dos sintomas?

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Para quem faz parte dos grupos de risco, Raquel recomenda atendimento médico presencial assim que os sintomas aparecerem. Identificar a infecção cedo permite avaliar se há indicação de um medicamento antiviral para reduzir o risco de agravamento.

Teixeira reforça que a avaliação deve ocorrer mesmo quando os sintomas são leves porque esses medicamentos funcionam melhor quando iniciados nos primeiros dias de infecção. A indicação depende das condições clínicas de cada paciente.

Além disso, sinais de agravamento exigem atenção independentemente de a pessoa pertencer a um grupo de risco. O infectologista cita falta de ar, cansaço intenso, dor no peito, confusão e febre persistente entre os motivos para procurar atendimento.

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A vacina protege contra a nova variante?

Raquel afirma que as vacinas disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS) oferecem proteção contra a PJ.2.1, principalmente para evitar formas graves da doença.

Teixeira explica que, em estudos de laboratório, a linhagem foi neutralizada por anticorpos de pessoas que receberam vacinas atualizadas. "A expectativa é que a vacina continue protegendo bem contra as formas graves da doença, as internações e os óbitos, que são o objetivo principal da vacinação", afirma.

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A preocupação é que a maior facilidade de transmissão aumente o número de infecções entre pessoas vulneráveis que estão com a vacinação atrasada.

"No momento, nossa preocupação é que, como essa variante se transmite mais, nós tenhamos quadros mais graves na população que deveria ser vacinada e que não está se vacinando", alerta Raquel.

Quem deve se vacinar?

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Raquel destaca crianças menores de 5 anos, gestantes, idosos e pessoas imunossuprimidas entre os públicos que precisam manter a vacinação atualizada. Os esquemas variam conforme a idade, a condição de saúde e o histórico de doses:

- Idosos e imunocomprometidos: reforço a cada seis meses.

- Crianças de 6 meses a menores de 5 anos: vacinação de rotina, com esquema conforme o imunizante e as doses já recebidas.

- Gestantes: uma dose a cada gestação.

- Profissionais de saúde e outros grupos prioritários, como pessoas com deficiência permanente: vacinação conforme o calendário do SUS.

Quem nunca se vacinou ou está com doses atrasadas deve procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para verificar o esquema indicado.

"O que precisamos lembrar é que a proteção diminui com o tempo, por isso é tão importante manter a vacinação em dia", afirma Teixeira.