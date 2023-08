OMS atualiza 'tabela' que define uma dieta saudável

A Organização Mundial da Saúde (OMS) atualizou as diretrizes sobre o consumo de gorduras e carboidratos como parte de uma dieta saudável. Segundo a entidade, as recomendações são baseadas nas últimas evidências científicas e o objetivo é ajudar a reduzir o risco de ganho de peso e de doenças associadas à obesidade, como diabete tipo 2 e problemas cardiovasculares. O consumo total de gordura continua limitado a, no máximo, 30% da ingestão diária de calorias. Acima dos 2 anos de idade, deve-se priorizar aquelas insaturadas, presentes em fontes vegetais como azeite, abacate e nozes, entre outros. Em relação aos carboidratos, a nova recomendação destaca a importância da qualidade dos itens consumidos e estabelece quantidades conforme a faixa etária. Acima dos 2 anos de idade, deve-se priorizar grãos integrais, frutas e leguminosas como feijão, grão-de-bico e lentilha. Adultos devem consumir pelo menos 400 gramas de frutas e vegetais e 25 gramas de fibras diariamente. Já o açúcar de adição, presente no mel, bebidas e sobremesas, não deve passar de 10% da energia consumida. Para uma dieta de 2 mil calorias, isso significa 50 gramas (5 a 10 colheres de chá). As informações são do jornal

continua após publicidade