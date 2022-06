OMC: melhorar segurança de saúde global envolve cadeias de suprimento e ajuda

Ilana Cardial (via Agência Estado)

Diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala notou que melhorar a segurança da saúde global envolve cadeias de suprimentos e colaboração internacional. A afirmação foi feita nesta sexta-feira, em discurso que abre evento para lançamento do relatório conjunto pelo Banco Mundial e OMC sobre como o comércio de bens e serviços médicos contribui para a segurança da saúde global.

"A pandemia da covid-19 não acabou. Outras doenças com potencial pandêmico vão surgir e não podemos perder chance de aprender com a atual crise", disse a diretora, que observou a preocupação contínua com a covid-19, mesmo que a pandemia tenha sido "substituída nas manchetes pela guerra na Ucrânia e crises relacionadas de energia e alimentos".