Olimpíadas 2020: Rosamaria é eleita a maior personagem

Rosamaria Montibeller.

Rosamaria Montibeller caiu nas graças da torcida que acompanhou a seleção brasileira de vôlei nas Olimpíadas. Aos 27 anos, a jogadora foi uma das oito estreantes das 12 convocadas pelo técnico José Roberto Guimarães. Não bastasse a contribuição no retorno das mulheres ao pódio - o Brasil ficou de fora na Rio 2016 - a atleta se tornou peça fundamental na melhor campanha da modalidade entre os brasileiros nos Jogos Olímpicos, com a medalha de prata. Credenciais que a tornaram a maior personagem dos Jogos Olímpicos, segundo enquete realizada pelo ge.

"Na força do ódio"

Com 65.08% dos votos, Rosamaria superou outras medalhistas olímpicas, como Rebeca Andrade, com 15.9%, e Rayssa Leal (8.22%). Alguns dos destaques da jogadora em Tóquio foi na vitória sobre o Comitê Olímpico Russo. Além do protagonismo em lances decisivos, como no último ponto do jogo, as reações explosivas e a raça demonstrada pela oposta da seleção brasileira de vôlei também chamaram a atenção dos torcedores. Até mesmo a sorte parecia andar junto com a atleta, a exemplo de um dos lances separados abaixo.

Sucesso nas redes sociais

Além do prata conquistado em Tóquio, o sucesso da jogadora também foi refletido na internet. Antes mesmo de desembarcar de volta ao Brasil após os Jogos Olímpicos, ela chegou a 1 milhão de seguidores nas redes sociais. A ponteira agradeceu o carinho da torcida, e fez questão de dar boas-vindas aos recém-chegados.

- Muita gente nova e linda por aqui! Obrigada galera - escreveu.

