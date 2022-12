Olhos amarelos fazem mulher descobrir câncer terminal

Da Redação

O tumor havia crescido tanto que estava comprimindo o tubo que transporta os sucos digestivos entre o estômago e o intestino

Uma mulher, de 52 anos, descobriu um câncer no estômago em estágio avançado após apresentar olhos amarelados. Como não é um sintoma comum que leva ao diagnóstico desse tipo de tumor, o relato médico foi publicado no Cureus Journal of Medical Science em 13 de dezembro.

Conforme os médicos, a paciente sentiu dor no estômago por três semanas e, neste período, o branco dos olhos dela começou a ficar amarelo. Ela era hipertensa e diabética, também havia perdido peso, estava sem apetite e se sentia mais cansada do que o normal. Após uma série de exames, os médicos descobriram que ela tinha um tipo de câncer de estômago chamado adenocarcinoma gástrico.

O tumor havia crescido tanto que estava comprimindo o tubo que transporta os sucos digestivos entre o estômago e o intestino. O bloqueio levou ao acúmulo de uma substância amarela, chamada bilirrubina, no corpo. A bilirrubina em excesso caiu na corrente sanguínea e provocou a alteração nos olhos da paciente.

As informações são do site Metrópoles.

