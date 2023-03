Olheiro do PCC vigiava residência de Sergio Moro em Curitiba

Da Redação

O ex-juiz e senador Sergio Moro

Um olheiro ligado à facção criminosa do Primeiro Comando da Capital (PCC), que tinha como objetivo sequestrar e matar servidores públicos e autoridades brasileiras, fazia campana na frente da casa do senador Sergio Moro.

O homem vigiava a residência do ex-juiz em Curitiba, capital do Paraná, para obter informações que pudessem cooperar na realização de ataques contra o político. O promotor de Justiça Lincoln Gakiya, que integra o Gaeco de São Paulo, também era um dos alvos do PCC.

De acordo com o R7 e Record TV, equipes do Gaeco e do Ministério Público de São Paulo descobriram sobre os planos criminosos que pretendiam sequestrar e matar as autoridades e repassaram os dados para a Polícia Federal (PF), responsável pela operação deflagrada nesta quarta-feira (22). Saiba mais sobre a Operação Sequaz clicando no link acima.

Segurança

O senador Sergio Moro (União Brasil/PR) vem sendo escoltado pela Polícia Militar do Paraná (PMPR) há cerca de um mês. Aproximadamente dez agentes fazem a segurança do ex-juiz, em decorrência das ameaças da organização criminosa.

Conforme o jornalista do Grupo RIC, Marc Souza, a família de Moro também passou a ser escoltada nesta quarta-feira (22), devido a operação da PF.

Fonte: Informações RicMais.

