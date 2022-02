Oito morrem em operação policial na Vila Cruzeiro, no Rio

Da Redação

Ao menos oito pessoas morreram em uma operação na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, na zona norte carioca, na manhã desta sexta-feira, dia 11, após confronto com agentes de segurança, segundo a Polícia Militar do Rio. Participaram da ação o Batalhão de Operações Especiais, o Bope, e a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O objetivo, afirma a corporação, era localizar traficantes que fugiram da favela do Jacarezinho, também na zona norte.

A comunidade do Jacarezinho foi recentemente ocupada pelo programa Cidade Integrada, proposta do governador Cláudio Castro (PL) para substituir as Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) com ocupação policial e social das favelas. Criadas em 2008, as UPPs foram a tentativa mais famosa desse tipo nas favelas do Rio de Janeiro.

Ainda de acordo com a Polícia Militar fluminense, cinco fuzis e três pistolas foram apreendidos na operação na Vila Cruzeiro.