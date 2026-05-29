Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
MEDO

Oito estudantes são resgatados após quatro horas presos em montanha-russa

Grupo aguardou resgate a 30 metros do solo. Todos passaram por avaliação médica e não apresentaram sinais de desidratação ou ferimentos

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.05.2026, 17:18:55 Editado em 29.05.2026, 17:18:49
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Oito estudantes são resgatados após quatro horas presos em montanha-russa
Autor Os estudantes ficaram por quatro horas presos - Foto: Reprodução KHOU 11

Um grupo de oito estudantes foi resgatado sem ferimentos após ficar preso por cerca de quatro horas em uma montanha-russa no parque de diversões Pleasure Pier, na cidade de Galveston, no Texas (EUA). O incidente ocorreu nesta quinta-feira (28), quando o brinquedo apresentou uma falha técnica e parou de forma repentina, deixando os passageiros retidos a aproximadamente 30 metros de altura.

📰 LEIA MAIS: Referência nacional, medicina da Unicentro será modelo para curso da Unespar em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A operação de resgate mobilizou o Corpo de Bombeiros local, que utilizou uma escada de emergência para alcançar e retirar os jovens de dentro do vagão de maneira segura. Segundo o chefe da corporação de Galveston, Mike Varela Jr., todos os estudantes passaram por avaliação médica logo após a descida para verificar possíveis quadros de desidratação. O oficial confirmou que as vítimas não sofreram ferimentos e passam bem, apesar do abalo emocional e do desconforto gerado pela longa espera nas alturas.

O diretor de operações do parque, Terry Turney, explicou que a interrupção do trajeto faz parte do protocolo de segurança da atração. O sistema de parada de emergência foi acionado de forma automática assim que o equipamento detectou o defeito, travando os carrinhos para evitar riscos maiores. A direção do estabelecimento reforçou que a prioridade é a segurança dos visitantes e garantiu que a montanha-russa permanecerá fechada para uma inspeção técnica completa antes de voltar a operar.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente montanha-russa Parque de Diversões resgate segurança
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV