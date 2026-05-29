Oito estudantes são resgatados após quatro horas presos em montanha-russa

Um grupo de oito estudantes foi resgatado sem ferimentos após ficar preso por cerca de quatro horas em uma montanha-russa no parque de diversões Pleasure Pier, na cidade de Galveston, no Texas (EUA). O incidente ocorreu nesta quinta-feira (28), quando o brinquedo apresentou uma falha técnica e parou de forma repentina, deixando os passageiros retidos a aproximadamente 30 metros de altura.

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A operação de resgate mobilizou o Corpo de Bombeiros local, que utilizou uma escada de emergência para alcançar e retirar os jovens de dentro do vagão de maneira segura. Segundo o chefe da corporação de Galveston, Mike Varela Jr., todos os estudantes passaram por avaliação médica logo após a descida para verificar possíveis quadros de desidratação. O oficial confirmou que as vítimas não sofreram ferimentos e passam bem, apesar do abalo emocional e do desconforto gerado pela longa espera nas alturas.

O diretor de operações do parque, Terry Turney, explicou que a interrupção do trajeto faz parte do protocolo de segurança da atração. O sistema de parada de emergência foi acionado de forma automática assim que o equipamento detectou o defeito, travando os carrinhos para evitar riscos maiores. A direção do estabelecimento reforçou que a prioridade é a segurança dos visitantes e garantiu que a montanha-russa permanecerá fechada para uma inspeção técnica completa antes de voltar a operar.