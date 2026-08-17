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Oito cidades do RS têm situação de emergência reconhecida após temporais

Municípios foram afetados por chuvas intensas, granizo e inundações; medida permite acesso a recursos federais

Escrito por Da Redação
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Oito cidades do RS têm situação de emergência reconhecida após temporais
Autor O município de Redentora foi afetado por queda de granizo, enquanto São José do Hortêncio registrou inundações - Foto: Milena Velho Amaral/Divulgação

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu a situação de emergência em oito municípios do Rio Grande do Sul afetados por desastres naturais.

A Portaria nº 2.606, publicada nesta segunda-feira (17) no Diário Oficial da União, abrange municípios atingidos por chuvas intensas, granizo e inundações nos meses de julho e agosto. Veja a lista completa.

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Com a medida, as prefeituras podem solicitar recursos federais para ações de assistência à população, restabelecimento de serviços essenciais e recuperação das áreas afetadas.

Entre os municípios que tiveram a situação de emergência reconhecida por causa de chuvas intensas estão Água Santa, Anta Gorda, Ernestina, General Câmara, Porto Xavier e Vila Maria. O município de Redentora foi afetado por queda de granizo, enquanto São José do Hortêncio registrou inundações.

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Recursos

O reconhecimento federal é uma etapa necessária para que os municípios tenham acesso a apoio complementar da União.

Após a aprovação dos planos de trabalho apresentados pelas administrações locais, os recursos podem ser destinados a medidas como distribuição de cestas básicas, fornecimento de água potável, kits de limpeza e higiene, além da recuperação da infraestrutura pública danificada.

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Com informações: Agência Brasil

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CHUVAS desastres naturais Emergência proteção civil recuperação Rio Grande do Sul
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