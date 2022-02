Da Redação

Oito caminhoneiros são sequestrados em Maringá

Oito caminhoneiros teriam sido sequestrados nesta quarta-feira (16) em Maringá. Eles foram atraídos com promessas de trabalho, dopados e mantidos em cativeiro. Seis deles foram libertados em Marialva, também no noroeste do Paraná.

Os caminhoneiros teriam sido chamados para realizarem um frete em um local de Maringá. Assim que iam chegando, eles eram rendidos e dopados, além de terem os caminhões levados. Todos foram levados para um mesmo cativeiro.

Na manhã desta quinta-feira (17), seis deles foram liberados em uma estrada de Marialva, distante 17 quilômetros de Maringá. Ainda dopados, eles foram ajudados por motoristas que passavam pela pista e chamaram a polícia.

As polícias Militar e Civil estiveram no local. Os caminhoneiros foram ouvidos e agora a polícia busca encontrar os outros dois caminhoneiros que também foram sequestrados, bem como os caminhões e os sequestradores.

Informações da RICMAIS