Oftalmologista tira 23 lentes esquecidas no olho de mulher; veja

Um caso inusitado viralizou nas redes sociais de uma oftalmologista. Ela compartilhou a remoção de 23 lentes de contato que estavam perdidas dentro do olho de uma paciente. A médica, dos Estados Unidos, gravou a retirada do material e publicou o vídeo — que já tem mais de 3 milhões de visualizações no Instagram.

A oftalmologista também deixa o alerta sobre os perigos da falta de cuidado com as lentes. “Uma rara ocasião em que alguém 'esqueceu' de remover as lentes de contato à noite e continuou colocando uma nova todas as manhãs. 23 dias seguidos!”, escreveu Katerina Kurteeva, de Newport Beach, na Califórnia.

Enquanto tira as inúmeras lentes, alguém pergunta “quantas tem?” e Katerina comenta: eu não sei, mas é ‘inacreditável!’”, enquanto outras continuam saindo dos olhos.

fonte: Reprodução /Instagram @california_eye_associates

Informações do site Terra.

