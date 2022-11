OEA: Brasil se torna vice-presidente de grupo sobre redução da demanda de drogas

Isabela Mendes (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Brasil se tornou, por decisão da última terça-feira, 8, no 72º período ordinário de sessões da Organização dos Estados Americanos (OEA), em Washington, o vice-presidente do Grupo de Peritos sobre Redução da Demanda de Drogas do órgão.

continua após publicidade .

Em nota divulgada pela Assessoria de Comunicação do Ministério da Cidadania ontem, 10, o secretário especial de Desenvolvimento Social, Alexandre Reis, afirmou que a pasta "vem trabalhando com organismos internacionais visando a cooperação e a assistência técnica entre os países para o aperfeiçoamento das políticas públicas de redução da demanda de drogas". Ainda de acordo com o texto, a eleição do Brasil para o cargo configura um passo importante para a relação com outros países.

Segundo o secretário nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério, Quirino Cordeiro, a escolha também reforça o "protagonismo do Brasil nas políticas sobre drogas" e incentiva o "intercâmbio internacional para a execução de ações, projetos e programas visando a construção de uma sociedade protegida do uso de drogas lícitas e ilícitas", cita a nota. Quirino participou como palestrante no painel que abordou a utilização de drogas entre jovens.

continua após publicidade .

O Ministério da Cidadania fez uma publicação no Instagram nesta sexta-feira, 11, destacando a escolha do Brasil para a posição na entidade. O evento da Comissão Interamericana se encerra hoje.