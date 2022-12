Obra para recuperação do Elevado do Glicério provoca desvios na região central de SP

Renata Okumura (via Agência Estado)

Iniciadas neste mês, as obras em caráter emergencial no Elevado do Glicério (Complexo Viário Evaristo Comolatti) só devem ser finalizadas em março do ano que vem. A intervenção é no trecho entre a Avenida Radial Leste e as Ruas Mituto Mizunoto e Wanderkolk, no sentido do bairro, e provoca desvios na região.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) acrescenta que mantém agentes orientando motoristas na região do Complexo Viário Evaristo Comolatti, também conhecido como Ligação Leste/Oeste, no sentido da Penha.

Ainda segundo a companhia, para garantir a fluidez e a segurança dos usuários da via, foi bloqueado o sentido Penha, com desvio para o Viaduto 31 de Março e ativação de faixa reversível no trecho de obras.

Em nota, a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, afirma que o reparo se deve ao afundamento da pista e abertura da junta de dilatação.

A administração municipal esclarece ainda que a estrutura não foi comprometida, uma vez que se trata de uma área aterrada. O local não apresenta risco aos pedestres e motoristas que trafegam pela estrutura, segundo a Prefeitura.