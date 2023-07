Objeto desconhecido surge em praia, e agência alerta população local

A agência espacial entrou em contato com parceiros globais para tentar identificar um objeto não identificado que surgiu em uma praia na Austrália. A peça de metal com formato cilíndrico está encalhado na Baía de Jurien, no oeste do país.

A agência espacial australiana utilizou seu perfil oficial do Twitter para divulgar imagens e informações sobre o item. “O objeto pode ser proveniente de um veículo de lançamento espacial estrangeiro, e estamos em contato com parceiros globais que possam fornecer mais informações”, informou através da publicação.

We are currently making enquiries related to this object located on a beach near Jurien Bay in Western Australia.



The object could be from a foreign space launch vehicle and we are liaising with global counterparts who may be able to provide more information.



