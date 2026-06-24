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OAB-SP suspende Deolane Bezerra

Escrito por Fausto Macedo (via Agência Estado)
Publicado em 24.06.2026, 22:04:00 Editado em 25.06.2026, 07:11:03
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A Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo suspendeu nesta quarta, 23, a advogada Deolane Bezerra Santos, presa desde 21 de maio sob suspeita de lavar dinheiro para a cúpula do PCC. A medida tem efeito imediato de impedir o exercício da advocacia.

Conforme a legislação, a medida de suspensão do exercício profissional pode ter prazo inicial de 90 dias, com possibilidade de prorrogação sucessiva até o limite de 360 dias. Nesse período, deve ocorrer o julgamento definitivo de Deolane na OAB. O Estadão pediu manifestação da defesa da influenciadora.

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Deolane é alvo da Operação Vérnix, investigação do Ministério Público estadual e da Polícia Civil de São Paulo sobre lavagem de dinheiro do PCC via uma transportadora fantasma com endereço oficial em Presidente Venceslau, no interior paulista.

Segundo a Polícia, a influenciadora "lavou um oceano de dinheiro da facção". Ela nega envolvimento com o crime organizado. "Não sou bandida."

Deolane está presa em regime preventivo na Penitenciária de Tupi Paulista, situada a mais de 600 quilômetros de São Paulo. A OAB-SP requereu à Justiça sua transferência para uma Sala de Estado-Maior, ambiente que não guarda qualquer semelhança com o sistema carcerário comum.

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A Ordem informou que seu Tribunal de Ética e Disciplina apura todas as infrações que chegam ao seu conhecimento, por representação ou por fatos divulgados publicamente.

De acordo com o artigo 72, parágrafo 2º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), os processos disciplinares tramitam sob sigilo.

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deolane OAB OPERAÇÃO VÉRNIX/PCC suspensão
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