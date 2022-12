O verão começou: Confira como prevenir problemas de pele

Da Redação

A estação mais quente do ano começou oficialmente nesta quarta-feira (21) às 18h48, e o verão termina apenas no dia 20 de março, às 18h25. Dessa forma, esse período requer cuidados especiais (e redobrados) com a pele, uma vez que a reincidência de raios solares é mais intensa.

Estima-se que, a cada três anos, surgem cerca de 176.930 casos de câncer de pele somente no Brasil. O dado é do Instituto Nacional do Câncer (INCA). Além disso, as estatísticas indicam que até o fim de 2022 serão registrados 185,6 mil novos casos da doença.

O grande número evidencia a necessidade e importância da proteção ao sol, que além de diminuir os riscos do desenvolvimento do câncer de pele, reduz o foto envelhecimento. Confira algumas dicas para esta época do ano:





Evitar horários de pico do sol

O oncologista Dr. Juliano Rebolho adverte que os horários entre às 10 e 16h são os mais perigosos, pela maior intensidade dos raios ultravioleta (UVA e UVB). Ainda assim, segundo ele, as pessoas negligenciam os riscos, especialmente em dias mais nublados.

A técnica em Estética e massoterapeuta, Michele Mattos Martins, alerta que o ideal é evitar a exposição solar nesse horário. “Se for ficar no sol durante esse período, usar sempre protetor solar, se proteger também com guarda-sol, chapéus e locais cobertos. Além disso, ficar sempre atento a alimentação e ingestão de líquidos. Ingerir bastante água e sucos, e tentar manter uma dieta mais saudável e leve”, explica a profissional.





Usar proteção solar

Os protetores mais indicados, conforme o Dr. Juliano, são os que apresentam fator de proteção acima de 30. Ele lembra que existem duas formas de impedir que os raios UVA e UVB façam mal à pele e indica o uso de filtro e bloqueador solares. “Bloqueador solar funciona refletindo os raios solares, e o filtro solar absorvendo a radiação UVA e UVB. Os bloqueadores são mais eficazes, porém é mais espesso e deixa a pele esbranquiçada. Já o fator de proteção mais indicado é o acima de 30, sendo que quanto maior o fator mais tempo o protetor é eficaz”, reforça.

Bebês a partir dos seis meses e crianças também devem ser protegidos do sol. Ao usar em praia ou piscina, o protetor deve também ser resistente à água. Além disso, partes do corpo como mãos, orelhas e pálpebras, não podem ser esquecidas.





Como evitar manchas na pele?

A técnica em estética afirma que, para evitar manchas, é preciso redobrar os cuidados com o bloqueador solar fator 50, no mínimo, e reaplicar a cada 2 horas. Também evitar alimentos cítricos em contato direto com a pele. Caso aconteça, o ideal é lavar o local imediatamente com sabão e água, retocar o protetor na área e evitar se expor ao sol ou calor por algumas horas.





Fonte: Informações RicMais.

