'O terror do INSS': idoso comemora aniversário de 121 anos

Um aposentado comemorou o aniversário de 121 anos de idade no dia 3 de fevereiro, com direito a um bolo temático, em Aparecida de Goiânia, Goiás. Andrelino Vieira da Silva ganhou um bolo inusitado da neta, Janaina Lemes de Souza, de 36 anos, com o tema: "O terror do INSS".

“Todo ano eu mando fazer um bolo para ele e nesse ano um amigo viu na internet uma pessoa que fez um bolo dessa forma e me mandou dizendo: ‘É a cara do seu avô’”, disse.



Andrelino nasceu no dia 3 de fevereiro de 1901, em Anicuns, na região central de Goiás. O aposentado foi casado e teve sete filhos, sendo que cinco estão vivos. Além disso, ele tem 13 netos, 16 bisnetos e um tataraneto.

Segundo a neta, apesar da idade, o idoso está lúcido e é saudável. Janaina explicou que a família vive em casas separadas em um mesmo terreno: Ela; o esposo e a filha vivem em uma casa; a mãe, o pai e o irmão em outra; e o avô vive sozinho.



“Ele é lucido, ativo, faz a comidinha dele, cuida das coisinhas dele. Nós moramos a família toda em um mesmo terreno, mas ele tem um barracão dele, onde mora sozinho. Ele leva uma vida normal. Ele adora forró e ia sempre dançar”, contou.

De acordo com Janaina, a comemoração contou apenas com os familiares que vivem no mesmo terreno, pois o avô e os demais parentes estão com Covid-19.

Fonte: g1.