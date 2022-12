O que todo mundo precisa saber antes de trabalhar com a internet? Veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Empresário Diogo Caixeta

É possível, atualmente, perceber que muitas pessoas têm entrado no mercado digital, seja para ganhar apenas uma “renda extra”, seja para trabalhar – definitivamente – com algo dentro desse mercado.

continua após publicidade .

Porém, muitas pessoas têm feito isso “na emoção”, sem pensar muito bem no que querem fazer, em quais são os seus objetivos, em que – provavelmente – terão dificuldades e outras coisas do tipo.

Sendo assim, pedimos ao Diogo Caixeta – profissional de e-commerce e marketing digital – que nos explicasse alguns métodos que todo mundo precisa saber antes de trabalhar com a internet.

continua após publicidade .

“A primeira coisa que você precisa ter em mente é que, quando você ingressar nessa área que tanto sonha, tudo vai mudar. Porque a gente vê as pessoas trabalhando com marketing digital nas redes sociais e parece tudo perfeito, que tudo são mil maravilhas.

Daí quando você começa naquela mesma área e tem que lidar com todos aqueles problemas é que você vai ver que aquela perfeição não é de verdade.

Lembre-se que as redes sociais, na maioria das vezes, não mostram a realidade 100% como ela é.”

continua após publicidade .

“Outra coisa que eu acho que todo mundo tem que saber antes de ingressar no mercado digital é que você não pode ir na onda das outras pessoas, você não deve postar algo só porque todo mundo tá postando ou fazer algo só porque todo mundo está fazendo.

Estude a área que VOCÊ se interessa, desenvolva o SEU conteúdo, com as SUAS palavras, e do SEU jeito, não seja tão influenciável a ponto de postar algo só pelos likes e pelo engajamento, embora isso também seja importante”, afirma.

E acrescenta:

continua após publicidade .

“E, por último, eu indico que você não subestime o networking. Ter amigos na mesma área que você é de extrema importância, porque além eles estarem lá pra te dar aquela força quando você precisar, para te ajudar a elaborar conteúdo, para te dar opiniões do que postar e coisas do gênero, eles vão estar lá quando você tomar hater, eles vão estar lá quando você desanimar.

Então busque, sempre que possível, fazer mais amizades nessa sua área.”

Siga o TNOnline no Google News