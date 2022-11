O que se sabe sobre ataques em escolas no ES, que deixaram 3 mortos e 11 feridos

Renata Okumura e Matheus Brum (via Agência Estado)

Ataques a tiros em duas escolas de Aracruz, na região norte do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira, 25, deixaram ao menos três pessoas mortas e outras 11 feridas. A polícia não descarta que o suspeito, que foi preso à tarde, seja aluno ou tenha alguma ligação com os colégios.

Quantas pessoas foram mortas e quantas ficaram feridas?

Duas escolas da cidade de Aracruz foram alvo de ataques a tiros por volta das 9h30 da manhã desta sexta-feira.

Segundo a Polícia Militar, três pessoas morreram - dois professores e um aluno - e 11 ficaram feridas.

Quais escolas foram alvo de ataque?

Escola Estadual Primo Bitti e o Centro Educacional Praia de Coqueiral, colégio particular. Na primeira, houve 11 vítimas, com duas mortes. Na segunda, três vítimas, com um óbito.

Como aconteceram os ataques?

O suspeito, que ainda não teve a identidade revelada, entrou primeiro na Escola Estadual Primo Bitti, de acordo com informações da PM. Ele invadiu a sala dos professores e atirou nas pessoas que estavam lá. Duas morreram no local.

Após esse primeiro ataque, o homem entrou em um carro de cor dourada, que estava com as placas cobertas, e partiu para a segunda escola. No Centro Educacional Praia de Coqueiral, ele atirou contra cinco pessoas. Uma delas morreu no local.

O que se sabe sobre o criminoso?

O autor do crime usou uma pistola semiautomática. Ele estava com roupa camuflada e rosto coberto por uma máscara, não sendo possível, pelo vídeo, identificá-lo. Após buscas, o atirador foi detido na tarde desta sexta.

Ele atuou sozinho?

Ainda não há informações se fora da escola outras pessoas o ajudaram.

"Segundo informações preliminares, obtidas por imagens, o criminoso estava sozinho e arrombou um cadeado para ter acesso à primeira escola. Próximo ao acesso do portão, estava a sala dos professores. Ele teve acesso direto à sala, no momento do intervalo, e assim surpreendeu e vitimou os professores, sendo que nove foram socorridos e dois vieram a óbito", afirmou o secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Estado, coronel Márcio Celante.

Antes da prisão do atirador, o secretário disse que não havia informação se ele é ex-aluno ou se tem participação em alguma das escolas.

Como o governo do Espírito Santo tem se posicionado?

Em publicação no Twitter, Renato Casagrande (PSB), governador reeleito do Espírito Santo, lamentou os ataques. "Com sentimento de pesar e muita tristeza, estou acompanhando de perto a apuração da invasão nas Escolas Primo Bitti e Darwin, em Aracruz", postou. Em outra postagem, à tarde, o governador anunciou a prisão do atirador e decretou três dias de luto no Estado.

Ele recebeu apoio do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que também se manifestou em rede social.