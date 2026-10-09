O que se sabe sobre aluno que depredou academia na Oscar Freire por suposta dívida de personal

Um aluno foi flagrado pelas imagens das câmeras de monitoramento vandalizando e depredando o espaço da unidade da Oscar Freire da academia Voi Fit, localizada em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. As imagens também mostram ele agredindo e ameaçando funcionários.

Os ataques teriam acontecido nos dias 7 e 8 de outubro, e o motivo da revolta seria uma suposta dívida que um personal trainer da academia teria com o suspeito. As identidades dos envolvidos não foram reveladas e, por isso, não foi possível localizar as defesas de ambos.

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Procurada, a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP) também não deu retorno. Veja o que se sabe até o momento.

O que aconteceu?

Conforme as imagens, exibidas no programa Brasil Urgente, da TV Band, o rapaz pega anilhas e pesos e os arremessa contra os espelhos. É possível ver as pessoas correndo, assustadas com a ira do aluno.

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Em outro vídeo, gravado com o celular de uma testemunha, o agressor empurra os notebooks da recepção do estabelecimento para o chão e ainda tenta tomar o aparelho de quem faz as filmagens.

Por qual motivo?

Em entrevista ao Brasil Urgente, o gerente da rede, identificado como Rubens, informou que o personal teria pedido ao aluno um adiantamento do pagamento das aulas de outubro para custear tratamentos médicos.

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O aluno, por sua vez, segundo o gerente, alega que o personal pegou o dinheiro, mas começou a faltar às aulas, e que ele teria ido à academia para pedir o ressarcimento dos valores. Mas, conforme Rubens, o professor estava faltando às aulas por estar passando por problemas de saúde.

"E aí, ele (aluno) se achou no direito de cobrar da academia, porque, como a gente tem vínculo com os personais - eles têm contratos -, acham que a responsabilidade acaba sendo nossa também", disse o gerente.

Qual foi o prejuízo?

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Ainda de acordo com Rubens, os prejuízos com os danos, incluindo aparelhos e estruturas danificadas, além do período de inatividade da academia, podem chegar a R$ 50 mil. "A gente está esperando um orçamento final. Mas, até esse momento, a gente não tem exatidão ainda sobre os números", disse.

Pelas imagens exibidas, não é possível ver o aluno e o personal na confusão. Aparentemente, o educador físico não estava na academia no momento.

O que diz a academia?

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Em nota publicada nas redes sociais, a Voi Fit afirma que não participou, não intermediou e não tinha conhecimento de eventual relação financeira de natureza particular envolvendo o aluno mencionado na reportagem e o profissional relacionado aos fatos.

"A Voi Fit não recebeu qualquer valor referente à relação mencionada e não possui responsabilidade por compromissos financeiros particulares assumidos entre terceiros, que não integram os serviços contratados diretamente com a academia", acrescentou.

Na nota, a empresa também repudiou as ameaças, agressões e depredações e informou que os fatos foram comunicados às autoridades competentes. "Também estão sendo adotadas as medidas necessárias para a preservação das imagens e demais provas, bem como para a apuração e responsabilização dos envolvidos pelos danos causados", acrescentou.