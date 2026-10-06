O que se sabe sobre a morte de médico de SP após sair correndo de motel em Salvador

O médico paulista Vinicius Ramon Aguilera, de 35 anos, foi encontrado morto em uma rua do bairro Jardim Armação, em Salvador, na manhã de sábado, 3. A Polícia Civil da Bahia investiga as circunstâncias e a causa da morte.

Segundo a corporação, a suspeita inicial é de que Aguilera tenha sofrido uma crise convulsiva. Guias para a perícia e a remoção do corpo foram expedidas, e os laudos deverão auxiliar na identificação da causa da morte.

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Informações preliminares apontam que o médico teria saído correndo de um motel onde estavam outros dois homens. Essa versão, contudo, ainda não foi confirmada pela investigação. O caso está sob responsabilidade da 9ª Delegacia Territorial, da Boca do Rio.

O que aconteceu após o médico deixar o local?

Depois de sair do motel, Aguilera teria se aproximado de uma oficina. O proprietário do estabelecimento, identificado como Jorge, disse à Record TV que o médico estava "transtornado" e "fora de si". Segundo o relato, Aguilera ficou com ferimentos no corpo após se jogar no chão.

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Jorge afirmou ainda que o médico disse ser de São Paulo e não ter familiares em Salvador, mas não informou se estava acompanhado na cidade.

O comerciante contou que tentou socorrê-lo com a ajuda da sobrinha, que é enfermeira. Quando policiais chegaram ao local, segundo ele, Aguilera já apresentava sinais vitais fracos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o médico morreu no local.

O que diz a Polícia Civil?

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A Polícia Civil informou que Aguilera foi encontrado sem vida em uma rua de Jardim Armação e trabalha inicialmente com a possibilidade de uma crise convulsiva.

A informação de que Aguilera teria deixado um motel antes de morrer ainda não foi confirmada pelos investigadores.

Quem era Vinicius Ramon Aguilera?

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Aguilera se formou em Medicina pela Universidade de Ribeirão Preto, em 2015, e fez pós-graduação em Nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia (Abran).

Em seu site, afirmava também ter realizado especialização em Mind Body Medicine na Escola de Medicina de Harvard e ser membro da American Society of Anti-Aging.

Nas redes sociais, apresentava-se como especialista em emagrecimento, longevidade e performance. O médico foi fundador do Instituto Aguilera, localizado no Jardim Paulista, na zona oeste da capital paulista. Segundo o site da clínica, o espaço oferece serviços nas áreas de dermatologia, nutrição, endocrinologia, nutrologia e psicologia.

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Após a notícia da morte, pacientes e conhecidos publicaram homenagens nas redes sociais. "Um médico incrível e um ser humano melhor ainda. Só quem conheceu sabe", escreveu um homem. Uma paciente respondeu: "Pessoa maravilhosa, o médico mais humano que eu conheci".