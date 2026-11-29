Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)

Uma estudante de Direito de 22 anos morreu esfaqueada por uma prima de 11 anos após uma briga de família. O caso aconteceu na região de São Mateus, na Zona Leste de São Paulo, na noite de sexta-feira, 27.

A vítima foi identificada como Layza de Souza Simião.

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Segundo o registro policial, após um desentendimento entre familiares, que evoluiu para agressões físicas, uma criança de 11 anos feriu a mulher. Ela chegou a ser socorrida em uma unidade de saúde em Mauá, mas não resistiu.

Posteriormente, um homem efetuou disparos contra pessoas envolvidas na ocorrência, mas ninguém foi atingido, disse a Polícia Civil.

Agora, segundo a TV Globo, a polícia investiga se o caso tem envolvimento com o Primeiro Comando da Capital (PCC), devido à ligação de uma familiar de Layza com um suspeito de integrar à organização.

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O que aconteceu?

Uma briga familiar terminou com a morte por esfaqueamento de uma jovem de 22 anos na região de São Mateus, na Zona Leste de São Paulo. O caso teria começado com um desentendimento entre uma criança de 11 anos e outra familiar, de 12. A jovem e outra prima, de 19 anos, se envolveram na discussão e o conflito físico começou.

Foi neste momento que a menina de 11 anos pegou uma faca e cometeu o crime.

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Quem é a vítima?

A vítima do caso foi identificada como Layza de Souza Simião. Ela tinha 22 anos e estudava Direito.

Layza chegou a receber atendimento médico e foi encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Jardim Zaíra, em Mauá, na Grande São Paulo, mas não resistiu. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Mauá.

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O que acontece com a menina de 11 anos?

A Polícia Civil deve acionar o Conselho Tutelar para seguir com o caso. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) entende que menores de 12 anos são considerados crianças e não estão sujeitos às mesmas medidas socioeducativas previstas para adolescentes que cometem atos infracionais.

Qual a possível ligação com o PCC?

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De acordo com informações da TV Globo, a Polícia Civil investiga se o caso teria ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC). Um relatório aponta que a irmã de Layza mantinha um relacionamento com Wederson Ferragato, conhecido como Nenê, suspeito de integrar a organização.

A suspeita é que, após o crime contra Layza, ele teria efetuado disparos contra a casa da menina de 11 anos.

O suspeito foi preso?

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Ele foi detido dentro de uma delegacia na madrugada deste sábado, 28, e segue sob custódia.

O homem foi preso em flagrante por tentativa de homicídio, resistência e desacato, após ser abordado por policiais do GARRA, disse a Polícia Civil. "Ele foi recolhido à carceragem da delegacia e permaneceu à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia", diz em nota.

Segundo o relatório citado pela TV Globo, os antecedentes criminais de Wederson incluem roubo, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Ele teria duas passagens pela prisão, uma na Cadeia Pública de São Vicente, no litoral paulista, da qual fugiu em 2006, e outra por tráfico de drogas, em 2014, suspeito de ligação com o PCC.