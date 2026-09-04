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O que se sabe sobre a morte de empresário dos EUA encontrado em hotel de São Paulo

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Polícia Civil investiga a morte de um empresário norte-americano, de 44 anos, encontrado sem vida em um quarto de hotel na zona sul de São Paulo. A ocorrência foi registrada na última quinta-feira, 3, como morte suspeita, e as circunstâncias do óbito são apuradas. A vítima é Andres Barquero Dembo, diretor comercial do setor farmacêutico. Veja a seguir o que se sabe sobre o caso.

Onde ele foi encontrado?

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O empresário estava hospedado no Sheraton São Paulo WTC Hotel, na zona sul da capital. Segundo o boletim de ocorrência, ele foi encontrado já sem vida no quarto.

Foram solicitados exames periciais ao Instituto Médico-Legal (IML). A Polícia Civil informou que realiza diligências para esclarecer as circunstâncias da morte e determinar a causa do óbito.

O que diz o hotel?

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O Sheraton São Paulo WTC Hotel afirmou, em nota, que lamenta o ocorrido, presta o apoio necessário aos envolvidos e colabora com as autoridades responsáveis pela investigação.

O estabelecimento disse ainda que mantém a confidencialidade das informações relacionadas ao caso em respeito à privacidade da família e às investigações.

O que a polícia investiga?

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O caso foi registrado como morte suspeita na 96ª DP (Cidade Monções). Até o momento, a causa da morte não foi divulgada.

Quem era o empresário?

Dembo era diretor comercial para a América Latina de uma empresa multinacional do setor farmacêutico.

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Segundo publicações em suas redes sociais, mantinha uma rotina ligada à atividade física. Praticava corrida, ciclismo e musculação e participava de provas de longa distância.

Casado, Dembo também compartilhava registros da rotina ao lado do companheiro e dos dois cachorros do casal.

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EMPRESÁRIO/EUA/MORTE/HOTEL/SP
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