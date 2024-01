O que se sabe sobre a família encontrada em decomposição em canavial

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) tenta elucidar o que houve com uma família encontrada morta em meio a um canavial em Votuporanga, em São Paulo. Mirele Tofalete, de 32 anos, Anderson Marinho, de 35, e a filha deles, Isabbelly, de 15 anos, estavam desaparecidos há quatro dias após saírem para almoçar em São José do Rio Preto, também no estado paulista, para comemorar o aniversário da mulher.

continua após publicidade

De acordo com as informações das autoridades, os corpos das vítimas estavam em estado de decomposição e apresentavam marcas de tiros.

- LEIA MAIS: Família é encontrada em estado de decomposição em canavial; saiba mais

continua após publicidade

Veja o que se sabe até o momento sobre o caso:

Quem são as vítimas?

Anderson, Mirele e a filha deles, Isabelly, moravam em Olímpia, São Paulo.

Mirele trabalhava em uma loja de armas e tinha uma casa de temporada na cidade. A adolescente era estudante.



continua após publicidade

Como o crime aconteceu?

A família saiu da cidade em que vivia e foi para São José do Rio Preto (SP) para comemorar o aniversário da mulher. Eles saíram em direção à cidade vizinha na última quinta-feira (28).

Após isso, familiares não tiveram mais notícias de Anderson, Mirele e Isabelly. Por conta disso, se mobilizaram para encontrá-los.

Um boletim de ocorrência a respeito do desaparecimento foi feito na sexta-feira (29) na Polícia Civil de Olímpia, dando início a uma investigação.

continua após publicidade

No domingo (31), familiares receberam a informação de que o celular de Anderson teria dado sinal em Votuporanga, cidade a 139 quilômetros de Olímpia e 83 quilômetros de São José do Rio Preto. Foi na cidade que os corpos foram achados, após um morador passar pelo canavial e acionar a polícia.



Como os corpos foram encontrados?

Os corpos foram localizados na segunda-feira (1º) em um canavial de Votuporanga (SP) e estavam em estado de decomposição. Conforme as autoridades, as vítimas apresentavam marcas de tiros, o que aumenta a possibilidade de uma execução.

continua após publicidade

Foto por Reprodução/TV TEM Os corpos estavam em um canavial

O veículo da família também foi achado no canavial e apresentava marcas de tiros. O homem estava caído fora do carro, enquanto mãe e filha foram encontradas dentro dele.

O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para recolher os corpos.

continua após publicidade

Qual a linha de investigação da polícia?

Dez dias antes do crime, Mirele publicou nas redes sociais que teve uma moto roubada. Na postagem, ela citou sobre o crime, mas atualizou a mensagem, sem dar detalhes, dizendo que o veículo havia sido encontrado.

Foto por Reprodução/Facebook Mirele fez uma publicação a respeito de uma moto roubada

O caso foi repassado a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Votuporanga. Durante a investigação, foi identificada uma ligação para o 190, mas a chamada não foi concluída.



Segundo a apuração da TV TEM, a polícia identificou que o homem havia sido ameaçado de morte antes do crime e que ele tinha passagens por tráfico de drogas.

Questionada, e sem dar detalhes, a Polícia Civil informou que investiga todas as hipóteses, "mas ainda é cedo para chegar a alguma conclusão".

Até o mo momento, ninguém foi preso.

Com informações do g1.

Siga o TNOnline no Google News