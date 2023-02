O que se sabe sobre a esfera misteriosa encontrada no Japão? Confira!

Da Redação

A esfera possui 1,5 metro de diâmetro

Uma esfera com cerca de 1,5 metro de diâmetro foi encontrada na manhã da última terça-feira (21), em uma praia da cidade de Hamamatsu, no Japão. Uma mulher se deparou com o objeto desconhecido e acionou os policiais do país.

Até o momento, as autoridades não conseguiram identificar a origem da esfera. De acordo com a mídia estatal japonesa NHK, foi informado que o objeto não representa nenhuma ameaça à comunidade, mesmo que ainda não se saiba exatamente o que é.

LEIA MAIS: Vídeo: objeto misterioso surge em praia de SC e intriga moradores

Conforme informações iniciais da polícia de Hamamatsu, é provável que a esfera seja feita de um material que contém ferro, por estar enferrujada. Uma área de 200 metros foi cercada em volta do objeto não identificado para garantir a segurança da população local.

Assista:

🔴 Uma misteriosa bola de metal com cerca de 1,5 metros de diâmetro surgiu em uma praia na cidade de Hamamatsu, no Japão. Autoridades determinaram que o objeto não representa uma ameaça, mas ainda não esclareceram o que realmente é.pic.twitter.com/szzqL6uSPn — Mundo News (@Mundo__News) February 21, 2023

