O que há embaixo do gelo da Antártida? Cientistas mapeiam paisagem com vales e cordilheiras

Você já se perguntou como é a paisagem sob o vasto manto de gelo da Antártida Oriental? Cientistas mapearam a paisagem antiga sob o gelo e fizeram algumas descobertas fascinantes, conforme divulgou a Universidade de Durham na terça-feira, 24, no mesmo dia em que o estudo foi publicado na revista

. Liderados pelas universidades de Durham e Newcastle, na Inglaterra, os pesquisadores utilizaram dados de satélite e técnicas de ecossondagem para mapear uma área de 32 mil quilômetros quadrados de terra sob a vasta camada de gelo. O professor Stewart Jamieson, do departamento de Geografia da Universidade de Durham, é o principal autor do estudo. "Eles descobriram uma paisagem que parece ter sido formada por rios há pelo menos 14 milhões de anos e possivelmente antes do crescimento inicial do gelo da Antártida Oriental, há cerca de 34 milhões de anos", acrescenta a Universidade de Durham. "Grande parte do meu trabalho se concentrou na compreensão dos padrões de evolução da paisagem a longo prazo na Antártida", disse Jamieson. Conforme o estudo, a paisagem foi formada por rios antes da formação do manto de gelo, mas posteriormente modificada pela glaciação local antes de ser dissecada por geleiras na margem de um manto de gelo restrito. "Esta paisagem recém-descoberta consiste em antigos vales e cordilheiras, semelhantes em tamanho e escala à paisagem glacialmente modificada do Norte de Gales, no Reino Unido", disse a instituição de ensino. A descoberta fornece informações importantes sobre a história inicial e de longo prazo da camada de gelo da Antártida Oriental, além de ajudar a compreender como poderá evoluir em resposta às futuras alterações climáticas, acreditam os cientistas que fazem parte da investigação internacional que descobriu a paisagem antiga que permaneceu escondida sob o manto de gelo da Antártida Oriental durante milhões de anos. A descoberta se baseia em trabalhos anteriores desta equipe que, em colaboração com outros investigadores, mapeou cadeias de montanhas escondidas, sistemas de desfiladeiros e lagos sob o gelo na Antártida. "Embora a paisagem por baixo da camada de gelo não seja visível a olho nu, as imagens de satélite captadas sobre a região mostram pequenas ondulações na superfície da camada de gelo que fornecem pistas sobre o que existe por baixo", destaca a universidade. Em alguns locais, a existência da paisagem foi confirmada por meio da utilização de ecos de rádio emitidos por aviões (que sobrevoaram o local) para ver através do gelo e mapear a forma da terra por baixo da camada de gelo. A equipe de investigação propõe que é provável que existam outras paisagens antigas, ainda não descobertas, escondidas sob o manto de gelo da Antártida Oriental.