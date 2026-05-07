TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
ALERTA

O que fazer se você já usou Ypê contaminado? Saiba tudo sobre a bactéria

Bactéria Pseudomonas aeruginosa pode causar febre, manchas na pele e outros sintomas; entenda

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.05.2026, 20:20:15 Editado em 07.05.2026, 20:20:09
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O que fazer se você já usou Ypê contaminado? Saiba tudo sobre a bactéria
Autor Para fazer a verificação, o consumidor deve olhar o código numérico impresso na embalagem de plástico. - Foto: Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a fabricação, a venda, a distribuição e o uso de dezenas de produtos de limpeza da marca Ypê nesta quinta-feira, 7 de maio de 2026. A medida consta na Resolução 1.834/2026, publicada no Diário Oficial da União. O bloqueio ocorreu após fiscais sanitários identificarem falhas na linha de produção da Química Amparo, no município de Amparo (SP), no interior do estado.

📰 LEIA MAIS: Anvisa suspende venda e proíbe uso de produtos Ypê

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No documento de interdição, a agência justificou a ação por atestar a "possibilidade de ocorrência de contaminação microbiológica, ou seja, presença indesejada de microrganismos patogênicos", transformando os itens de limpeza em ameaças à saúde pública.

Falha na produção traz de volta bactéria para os produtos

A responsável pelo alerta das autoridades de saúde é a bactéria Pseudomonas aeruginosa. O problema ocorreu no final do ano anterior, quando a empresa realizou o recolhimento de sabões líquidos devido ao mesmo microrganismo.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A nova inspeção conduzida em conjunto pelo Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo e pela Vigilância de Amparo constatou falhas nas práticas de processamento. Segundo o comunicado oficial da Anvisa, os problemas encontrados nas etapas produtivas "comprometem o atendimento aos requisitos essenciais de boas práticas de fabricação de saneantes".

O que é a bactéria e como ela age

A Pseudomonas aeruginosa é um microrganismo encontrado na natureza, presente no solo e na água. Ela possui alta resistência e sobrevive em ambientes úmidos, o que facilita sua proliferação em linhas industriais de produtos líquidos. Segundo registros técnicos da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a bactéria "tem grande capacidade de formar biofilmes em encanamentos, tornando a água consumida seriamente contaminada". O biofilme atua como um escudo biológico que impede a ação de desinfetantes comuns e garante a sobrevivência e a multiplicação do patógeno nos reservatórios industriais.

Uso da água contaminada ameaça quem está com a imunidade baixa e causa infecções

A Pseudomonas aeruginosa é classificada pela medicina como uma bactéria oportunista, que atinge pessoas com o sistema imunológico debilitado. Indivíduos em tratamento contra o câncer, transplantados, portadores de doenças autoimunes e pessoas com problemas respiratórios correm mais risco. O contato com a água contaminada provoca infecções cutâneas, problemas no trato urinário e infecções pulmonares. A Associação Paulista de Medicina (APM) alerta sobre os cuidados básicos neste cenário. Segundo a instituição, "o maior cuidado deve ser evitar contato direto e prolongado do produto concentrado com a pele, especialmente em pessoas imunossuprimidas com feridas abertas".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lotes terminados em 1 entram na lista de proibições

A Anvisa proibiu os lotes dos produtos que terminam com o número 1. Para fazer a verificação, o consumidor deve olhar o código numérico impresso na embalagem de plástico. A lista de produtos interditados engloba os Lava Louças Ypê nas versões Clear Care, Toque Suave, Clear, Green e a versão com enzimas ativas. No setor de lavanderia, o bloqueio atinge a linha de Lava Roupas líquidos Tixan Ypê nas variantes Combate Mau Odor, Cuida das Roupas, Antibac, Coco e Baunilha, Green, Maciez e Primavera, além das linhas Ypê Express, Power ACT e Premium. O alerta se estende aos desinfetantes Bak Ypê, Pinho Ypê e Desinfetante Atol.

Consumidor deve isolar embalagem e exigir reembolso da fabricante

O consumidor que encontrar a numeração final 1 nos frascos deve interromper o uso imediatamente. O líquido não deve entrar em contato com as mãos, roupas ou louças. A agência reguladora orienta que o comprador separe o frasco em um local isolado e entre em contato direto com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da Ypê para devolução. A empresa tem a obrigação de fornecer as orientações para o recolhimento do material e garantir a troca ou a devolução do dinheiro gasto pelo cliente. A recomendação de segurança para uso doméstico é lavar as mãos com sabonete neutro após tocar na embalagem.

Manchas na pele e febre podem ser sintomas de contaminação

Como o alerta foi divulgado com os produtos em circulação, pessoas podem ter utilizado os itens afetados sem o conhecimento prévio. O consumidor precisa observar o surgimento de manchas vermelhas pelo corpo, coceiras ou feridas cutâneas que demoram para cicatrizar. Outros sintomas incluem o aparecimento de febres, ardência ao urinar ou dificuldade para respirar. Caso um morador da casa apresente esses sinais após o uso da limpeza doméstica, a recomendação é buscar um pronto atendimento médico e relatar o contato com produtos contaminados pela bactéria, para direcionar o tratamento com antibióticos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fabricante alega manter testes independentes para atestar segurança

A Química Amparo publicou nota afirmando atuar em conformidade com as regras de segurança desde o início dos alertas voluntários. A marca contesta a determinação governamental. No documento oficial, a fabricante ressalta que "possui fundamentação científica robusta, baseada em testes e laudos técnicos independentes, atestando que seus produtos das categorias lava-louças, lava-roupas líquido e desinfetante são seguros e não representam qualquer risco ao consumidor". A empresa declara trabalhar junto aos órgãos federais e que "reafirma seu compromisso com a qualidade, a segurança e a transparência".

Investigações mantêm alerta para novos frascos contaminados

A resolução abrange os lotes que terminam com o dígito 1, mas o alerta continua. A linha de produção em Amparo foi fechada e as vigilâncias sanitárias estaduais e municipais investigam a infraestrutura e os padrões de higiene da fábrica. As autoridades não descartam a descoberta de contaminação em outros lotes ou marcas do mesmo grupo e recomendam atenção da população aos novos boletins de saúde que o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária deve emitir nos próximos dias.

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV