O que fazer em caso de acidentes envolvendo produtos perigosos?

Acidentes de trânsito podem ocorrer a qualquer momento e, infelizmente, alguns deles envolvem produtos perigosos. Isso representa um risco não apenas para os envolvidos no acidente, mas também para a população e o meio ambiente. Para motoristas profissionais e motoristas de veículos leves que trafegam nas rodovias federais do Paraná, é fundamental conhecer e tomar medidas de segurança adequadas ao lidar com essas situações. Abaixo, estão alguns cuidados essenciais a serem seguidos em caso de acidente envolvendo produtos perigosos:

continua após publicidade

1. Respeite os perímetros de segurança: ao se deparar com um acidente que envolve produtos perigosos, é crucial respeitar os perímetros de segurança estabelecidos pelas autoridades competentes. Esses perímetros são definidos para evitar a exposição desnecessária ao perigo e garantir a segurança de todos os envolvidos. Preste atenção nas sinalizações e nas ordens dos profissionais no local do acidente.

2. Mantenha a calma e acione as autoridades competentes: no caso de visualizar uma situação de acidente com produto perigoso, é fundamental manter a calma e acionar imediatamente as autoridades competentes, como a Polícia Rodoviária Federal (PRF), pelo telefone 191 e o Corpo de Bombeiros, no telefone 193. Eles possuem o treinamento e o conhecimento adequados para lidar com essas ocorrências e garantir a segurança de todos.

continua após publicidade

3. Evite se expor aos produtos perigosos: produtos perigosos podem apresentar uma série de riscos para a saúde humana, desde reações alérgicas até efeitos mais graves, inclusive com risco de morte. Portanto, evite se expor diretamente a esses produtos. Mantenha-se afastado das áreas de vazamento, se houver, e procure abrigo em um local seguro, se necessário.

- LEIA MAIS: PRF orienta motoristas após acidentes no mesmo ponto da BR-376

4. Obedeça às ordens das autoridades e profissionais no local do acidente: ao lidar com um acidente de trânsito envolvendo produtos perigosos, siga rigorosamente as instruções das autoridades e dos profissionais presentes no local. Eles possuem conhecimentos técnicos para lidar com essas situações de forma segura e minimizar os riscos para todos os envolvidos.

continua após publicidade

5. Liberação da via: em casos de acidentes com produtos perigosos, é muito difícil ter uma previsão de liberação, pois depende de diversos órgãos que farão a limpeza e a descontaminação do pavimento. Em alguns casos, vapores são liberados durante esse processo ou partículas podem ser transportadas caso haja a circulação de veículos antes da finalização deste processo. Alguns produtos são corrosivos e podem deteriorar lentamente as partes estruturais de um veículo.

6. Informação: é a melhor ferramenta para o motorista. Ele que vai decidir se vai pegar a estrada, de acordo com as condições das rodovias. Essas informações podem ser encontradas junto à imprensa, nas redes sociais da PRF e dos órgãos que administram as rodovias.

Acidentes de trânsito envolvendo produtos perigosos são eventos preocupantes e exigem atenção especial. Ao estar ciente dos cuidados mencionados acima, motoristas profissionais e motoristas de veículos leves que trafegam nas rodovias federais do Paraná poderão contribuir para a segurança de todos neste tipo de situação.

Fonte: PRF.

Siga o TNOnline no Google News