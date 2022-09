O que fazer com prêmio de R$ 200 milhões da Mega-Sena? Confira

Da Redação

Este é o maior prêmio da Mega em sorteios regulares em quase três anos

O concurso 2.524 da Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 200 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio ocorre às 20h desta quarta-feira (28), em São Paulo. Este é o maior prêmio da Mega em sorteios regulares em quase três anos.

Na Mega da Virada, por sua vez, o concurso especial já pagou R$ 300 milhões, em 31 de dezembro de 2020, e R$ 370 milhões, em 31 de dezembro de 2021.

Mas, se você for o ganhador dessa bolada, sabe o que fazer com o prêmio de R$ 200 milhões? O valor em questão pode render até R$ 1,4 milhão na poupança por mês, por exemplo. No entanto, há outras opções de investimentos.

Confira alguns itens que você é capaz de adquirir ao ter esse valor em sua conta:

4 coberturas de luxo no Leblon;

10 jatos da Embraer;

100 mil cabeças de gado;

1 diamante azul;

425.531 cestas básicas;

253.807 salários mínimos;

40.800 iPhones 6s plus;

3.400 carros populares.





Para apostar na Mega-Sena

As apostas na podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.





Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso da Mega varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa. Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.

