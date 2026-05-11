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O que esperar das discussões sobre cidades inteligentes no São Paulo Innovation Week

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em 11.05.2026, 13:00:00 Editado em 11.05.2026, 13:13:52
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O São Paulo Innovation Week, em sua primeira edição na maior metrópole do País, vai abrir espaço para discussões sobre como tecnologia, mobilidade inteligente e transição energética podem tornar a capital paulista uma referência global em cidades do futuro.

O festival será realizado entre quarta, 13, e sexta, 15, no Pacaembu e na Fundação Armando Alvares Penteado. O SPIW é uma realização do Estadão, em parceria com a Base Eventos - assinantes podem comprar ingressos com 35% de desconto.

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Com a curadoria de Francisco Forbes, presidente da Prodam, os painéis sobre Smart Cities reúnem especialistas nos três dias do evento.

"Em megacidades como São Paulo, mobilidade inteligente não é luxo, é sobrevivência. Integrar IA, dados em tempo real e veículos sustentáveis permite reduzir congestionamentos, poluição e tempo perdido, criando cidades mais humanas, produtivas e inclusivas", afirma Forbes.

Para discutir questões como ônibus elétricos, bilhetagem digital e IA no trânsito, entre outros, o curador convidou Mauricio Gonçalves Pimentel, assessor e Head de Produtos da Prodam; Victor Borges, diretor-presidente da SPTrans; Celso Jorge Caldeira, secretário Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte; e Ivan Patriota de Siqueira Júnior, head de Parcerias de Geo do Google.

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Outro tema em destaque na conferência é a transição energética. Para Forbes, o mercado livre de energia combinado à transição energética é a oportunidade de São Paulo liderar a descarbonização das megacidades. "Com governança inteligente e tecnologia, podemos democratizar o acesso à energia limpa, atrair investimentos e construir resiliência climática para as próximas décadas", diz o presidente da Prodam. Dessas discussões, participam, além de Forbes, Harry Schmelzer Neto, diretor de Vendas Solar da Weg.

O papel das big techs como parceiras na construção de cidades inteligentes é outra frente de discussão na conferência Smart Cities. "O grande desafio é integrar sua capacidade de inovação com a realidade das gestões públicas, garantindo soberania de dados, segurança e benefício real para o cidadão", destaca Forbes. Priscyla Laham, presidente da Microsoft Brasil, e Gustavo Carvalho Mendes, VP Performance & Excelência Operacional da TOTVS, conversam sobre o tema com o presidente da Prodam.

Moderação

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Forbes também vai mediar o painel "Moderar é o novo estilo de vida: como São Paulo está usando a tecnologia para transformar o jeito de beber". O debate reúne representantes do poder público, da iniciativa privada e da academia para discutir como inovação, ciência comportamental e colaboração intersetorial podem apoiar a população a fazer escolhas equilibradas e traz como exemplo o Modera SP, para prevenção ao consumo abusivo de álcool, em atividade desde 2023.

A ferramenta, documentada pela Fiocruz e disponível no aplicativo da Prefeitura e-saudeSP, foi baseada no protocolo de Triagem e Intervenção Breve recomendado pela OMS. Após a triagem, o usuário recebe orientações personalizadas, de acordo com sua classificação. O objetivo é estimular a reflexão, apoiar a definição de metas e fortalecer a autonomia para escolhas mais equilibradas.

Participam do painel: Daniela Cachich, presidente da Unidade de Negócios Beyond na Ambev; Luiz Carlos Zamarco, secretário Municipal da Saúde de São Paulo; e Denise Coelho, pesquisadora da Fiocruz.

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