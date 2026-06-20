O que é misantropia? Termo enviado em ataque hacker à Defesa Civil preocupa

A palavra "misantropia", que intrigou e assustou milhares de brasileiros na madrugada deste sábado (20), refere-se a um conceito filosófico e psicológico que define a aversão, desconfiança, desprezo ou rejeição profunda pelo ser humano e pela sociedade em geral.

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Ao contrário da timidez ou da fobia social, que envolvem medo ou ansiedade em interações, a misantropia está mais ligada a um posicionamento crítico ou a um sentimento de desilusão generalizada em relação ao comportamento e à natureza da própria humanidade. Quem manifesta essa característica, o chamado misantropo, costuma preferir o isolamento ou manter um círculo social extremamente restrito, motivado pela crença de que as estruturas sociais são inerentemente falhas ou corruptas.

O termo ganhou enorme repercussão nacional após ser o único conteúdo de um falso alerta extremo emitido por volta de 1h25 para celulares em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia e Distrito Federal. Os aparelhos dispararam um forte aviso sonoro acompanhado apenas pela palavra em letras garrafais, o que gerou confusão e buscas imediatas pelo significado do verbete na internet.

O canal utilizado para o envio foi o sistema Cell Broadcast, um mecanismo operado pelo governo para transmitir avisos urgentes diretamente nas telas dos celulares da população em casos de desastres naturais iminentes, como tempestades severas e alagamentos.

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A exibição da palavra misteriosa foi resultado direto de uma invasão remota não autorizada nos sistemas de segurança da plataforma Defesa Civil Alerta.

Para conter o avanço do ataque cibernético, a Defesa Civil Nacional desligou o serviço apenas cinco minutos após o incidente e informou que o mecanismo só voltará a funcionar quando novas barreiras de proteção forem implementadas. As defesas civis de todos os estados afetados emitiram comunicados oficiais para desmentir qualquer relação com o disparo e tranquilizar os cidadãos, confirmando que a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil já está acionando a Polícia Federal para que uma investigação criminal identifique os autores do ataque hacker.