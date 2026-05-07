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O que é Forex e como funciona o mercado 24 horas

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.05.2026, 15:52:14 Editado em 07.05.2026, 16:01:55
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O que é Forex e como funciona o mercado 24 horas
Autor Foto: Reprodução

O que é Forex? O mercado Forex funciona como a engrenagem invisível que sustenta todo o sistema financeiro global. É uma rede descentralizada — o famoso modelo over-the-counter — onde moedas trocam de mãos 24 horas por dia, cinco dias por semana. Esqueça a imagem de um prédio físico em Nova York ou Londres com um sino marcando o pregão; aqui, o que existe é uma rede eletrônica massiva conectando bancos e fundos de investimento em tempo real. Operar Forex é, essencialmente, gerenciar relações de troca: ao comprar Euro, você está vendendo Dólar. Como o comércio entre países e as dívidas soberanas não param, as taxas de câmbio nunca ficam estáticas, gerando a volatilidade que o trader busca.

A corrida global pela liquidez

O mercado não dorme porque ele acompanha o ritmo de rotação do planeta. Imagine uma corrida de revezamento global: a liquidez vai passando de um centro financeiro para o outro conforme o sol se move. Quando Londres encerra o expediente, Nova York está no auge. Quando Nova York desacelera, o bastão passa para Sydney e Tóquio. Enquanto houver um banco relevante aberto em algum lugar do mundo, o mercado segue vivo. Para o trader individual, essa continuidade oferece uma flexibilidade rara — dá para operar de madrugada ou tarde da noite, encaixando o mercado na rotina e não o contrário.

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O segredo das sobreposições (Overlap)

Estar aberto 24 horas não significa que o mercado é frenético o tempo todo. O dia se divide em quatro janelas principais: Sydney, Tóquio, Londres e Nova York. Cada uma tem seu "clima". Sydney costuma ser mais morna, com movimentos curtos, enquanto Londres é onde o volume realmente explode. O ouro, no entanto, está nas sobreposições. O período em que as sessões de Londres e Nova York funcionam simultaneamente concentra o maior volume de dinheiro circulando no mundo. É nessa janela que os spreads apertam e a volatilidade cria oportunidades reais de lucro. Fora desses horários de pico, o preço tende a ficar "preso" e sem direção clara.

Resposta instantânea ao cenário global

A grande vantagem de um mercado ininterrupto é a capacidade de reação. No mercado de ações, um evento inesperado à noite pode causar um "gap" traumático na abertura do dia seguinte. No Forex, o ajuste é em tempo real. Se um banco central solta uma nota inesperada na madrugada, o gráfico responde na hora. Isso permite que o trader gerencie o risco sem ficar de mãos atadas esperando o mercado abrir. Para quem trabalha em horário comercial, essa dinâmica permite encontrar janelas de oportunidade em horários alternativos, aproveitando o fluxo de outras regiões do globo.

O hiato do fim de semana

Apesar da fama de contínuo, o mercado tem um único momento de pausa: da sexta-feira à noite (horário de Nova York) até o domingo à noite, quando Sydney abre. O problema é que o mundo não para no sábado. Eventos políticos ou crises inesperadas no fim de semana podem fazer o mercado abrir no domingo com saltos de preço agressivos. Essas aberturas de domingo costumam ser traiçoeiras e instáveis, já que o mercado tenta precificar tudo o que aconteceu enquanto os terminais estavam desligados.

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Entender o "timing" do mercado é tão vital quanto dominar a análise técnica. A liberdade das 24 horas exige disciplina rigorosa para não se desgastar. O segredo não é passar o dia todo na frente da tela, mas sim saber identificar quando os grandes players estão no jogo e quando é hora de fechar a plataforma e esperar por liquidez real. Os traders consistentes alinham suas estratégias com os horários de maior fluxo, focando na qualidade da execução em vez da quantidade de horas operadas.

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