Atividade deve aumentar na quinta-feira e pode atingir o nível de tempestade no dia seguinte; entenda

Uma tempestade geomagnética de baixa intensidade pode ocorrer na sexta-feira (27), segundo previsão do Centro de Previsão do Clima Espacial dos Estados Unidos (SWPC, na sigla em inglês). O boletim, divulgado na segunda-feira (23), indica que a perturbação pode atingir o nível G1, o mais baixo da escala usada pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA).



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A atividade geomagnética já deve aumentar na quinta-feira (26), quando o índice Kp pode chegar a 4. Na sexta, a projeção é de Kp 5, valor a partir do qual a perturbação é classificada como tempestade. Para sábado (28), o boletim aponta redução da atividade.

Uma tempestade geomagnética ocorre quando a atividade solar perturba o campo magnético da Terra. No nível previsto para sexta-feira, os efeitos tendem a ser limitados. Podem ocorrer pequenas oscilações em redes elétricas e interferências leves nas operações de satélites. A atividade também pode favorecer o aparecimento de auroras em regiões de altas latitudes, próximas aos polos.



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A NOAA classifica as tempestades geomagnéticas em cinco níveis. A categoria G1 corresponde a eventos leves, enquanto a G5 reúne os mais extremos, com potencial para causar problemas mais graves em redes elétricas, comunicações e operações espaciais.

O que esperar no Brasil

No Brasil, uma tempestade de nível G1 tende a passar despercebida pela população. Segundo a previsão divulgada, o episódio também não deve alterar as condições do tempo, como chuva, vento ou temperatura.

O centro norte-americano segue monitorando a atividade solar. A data e a intensidade previstas podem mudar em atualizações do boletim.

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Com informações do GMC Online.



