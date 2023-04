O que é a Síndrome do Pensamento Acelerado?

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Síndrome do Pensamento Acelerado (SPA) é quando a mente fica repleta de pensamentos, completamente cheia durante o tempo em que a pessoa está acordada, dificultando a concentração, aumentando a ansiedade e consequentemente, desgastando a saúde física e mental.

continua após publicidade .

Estudos apontam que casos de SPA tem se tornado comuns, à medida em que o mundo se torna mais conectado. São muitos estímulos, informações o tempo todo e em grande quantidade. Jornais, revistas, televisão, redes sociais, aplicativos, bombardeiam o cérebro de informações e dados a todo instante. A tentativa de administrar esse volume imenso de informações na mente, faz com que o pensamento se torne cada vez mais acelerado, ficando difícil gerir as emoções.

Segundo a psicóloga Joana d’Arc Sakai, a questão é a quantidade e a velocidade com que acontecem os ensinamentos, dentro do cérebro. Algumas pessoas têm a sensação de que as 24 horas por dia não são suficientes para fazer tudo o que desejam e permanecem constantemente atentas, alertas, sob pressão para produzirem cada vez mais. Comum em executivos, profissionais da saúde, escritores, professores e jornalistas. Observa-se até em crianças.

continua após publicidade .

‘A SPA acontece também, pelo ritmo alucinado dos grandes centros urbanos, pelo excesso de estimulação (internet, celular, redes sociais, atividades extracurriculares). O ritmo alucinante de tudo isso, gera uma sobrecarga de informações e obrigações que afetam a saúde mental’, explica a psicóloga.

O excesso de Informações, satura o córtex cerebral, produzindo uma mente hiper pensante, agitada, impaciente, intolerante, bloqueando a capacidade criativa.

Segundo os especialistas em neurologia, a SPA não se trata de uma doença e sim de um sintoma associado a um quadro de ansiedade. Observa-se que a SPA, depressão, estresse, síndrome do pânico, aumentaram nas últimas décadas e a tecnologia é uma ferramenta que mobiliza esse aumento, pois os estímulos e informações em excesso, crescem à medida que os aparelhos de televisão, computadores e videogames se popularizam e “afastam” as relações interpessoais que deveriam ser “aquecidas”.

continua após publicidade .

As redes sociais são responsáveis por muitos quadros de ansiedade. Muitas pessoas, desenvolveram o hábito de checarem suas notificações com muita frequência e, nessa “navegação”, absorvem grandes quantidades de textos e imagens, gerando mais cansaço e esgotamento mental e, todo o cansaço mental produzido pela aceleração constante da mente, se converte em cansaço físico, pois o córtex cerebral absorve a energia que deveria ser direcionada a outros músculos e órgãos do corpo.

As pessoas apresentam-se com:

Ansiedade e cansaço excessivos;

Dificuldade para se concentrar;

Lapsos de memória frequentes;

Dificuldade de sono e cansaço ao despertar;

Irritabilidade e inquietação;

Intolerância ao ser contrariado (dificuldade de viver frustrações);

Alteração de humor;

Insatisfação constante;

Flutuação emocional;

Fadiga excessiva;

Dor de cabeça, nos músculos, queda de cabelo e gastrite;

Dificuldade de empatizar, de aceitar sugestões, além de dificuldade para refletir antes de agir;

Dificuldade para lidar com perdas e reconhecer erros.

Tais sintomas são comuns em estudantes que passam muitas horas do dia em sala de aula e colaboradores que vivem sob pressão, na busca frenética por melhores resultados e por ser reconhecido.

continua após publicidade .

Diagnóstico e Tratamento

É feito pelo psicólogo, com base nos sintomas e relatos da história do paciente. O tratamento consiste em psicoterapia, para ajudar na adaptação dos hábitos de vida do paciente que possam fazer a mente “relaxar”.

continua após publicidade .

Também, poderá precisar de uma ação medicamentosa para controle físico, prescrita pelo psiquiatra para tratar a ansiedade e depressão associada, caso haja. Só o uso de medicamentos não é suficiente. De acordo com Sakai, ‘A psicoterapia é o viés que ajuda o paciente a gerir suas emoções e a controlar os pensamentos de forma eficiente (o que acontece que ele precisa estar “à frente” de todos e sempre?), mais atividade física frequente e pausas durante o dia e momentos de relaxamento (ouvir música, meditar, por exemplo)’.

O paciente precisará ajudar a sua mente a se concentrar em apenas uma atividade por vez. Então, nada de ler, assistindo TV ou ligado no celular.

Como manter os pensamentos e as emoções mais controladas?

A psicóloga orienta:

Estude ou trabalhe com música ambiente relaxante, com baixo volume. Sons da natureza e música clássica, aumentam a concentração e trazem sensação de paz e serenidade para a mente. Medite!

Se desconecte (evite o excesso de informações e de estímulos na mente). Programar até 3 vezes ao dia entrar nas redes sociais.

Converse pessoalmente com amigos (troque ideias, exponha sentimentos, conte sobre vitórias e derrotas para humanizar as relações e torná-las fortes e resistentes). As relações da realidade virtual, pode aprisionar a mente.

Pare de reclamar;

Faça uma lista das coisas que valem a pena. Desacelere a rotina!

Selecione as preocupações (algumas são desnecessárias);

Durma e Coma bem para se proteger do estresse;

Pratique exercícios físicos (caminhada ao ar livre, exponha-se ao sol);

Pensamentos positivos. Tenha tempo para si mesmo!

A SPA afeta a saúde, dificulta o desenvolvimento de capacidades essenciais, como a criatividade, a inovação, a reflexão, gerando ansiedade crônica e insatisfação prolongada. Além disso, o cérebro bloqueia a memória para poder pensar menos.

Na SPA, os sintomas de inquietação aumentam ao longo dos anos, o que é percebido pelos parentes e pessoas do convívio, apenas mais tarde.

‘Atente-se para como está se sentindo, o que está fazendo com a própria saúde. corpo e mente agradecem’, finaliza Joana d’Arc Sakai.