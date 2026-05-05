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EFEITO ÓPTICO

O que é a nuvem ‘arco-íris’, fenômeno raro flagrado na Indonésia

Especialistas alertam que, embora o efeito seja real, filtros de celular podem potencializar a intensidade das cores captadas em vídeos

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.05.2026, 16:47:38 Editado em 05.05.2026, 16:47:33
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O que é a nuvem ‘arco-íris’, fenômeno raro flagrado na Indonésia
Autor Especialistas identificaram a imagem como um caso de nuvem iridescente, um efeito óptico considerado raro - Foto: Reprodução/@ochiii23

Uma nuvem com cores vibrantes, que remetem a um arco-íris, chamou a atenção de moradores e viralizou nas redes sociais na última semana. O fenômeno, registrado no dia 1º de maio na região de Bogor, na Indonésia, exibiu tons intensos de verde, rosa e azul no céu durante o período da tarde.

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Especialistas identificaram a imagem como um caso de nuvem iridescente, um efeito óptico considerado raro. Diferente do arco-íris tradicional, que surge da refração da luz em gotas de chuva maiores, a iridescência ocorre devido à difração da luz solar ao atravessar pequenas gotículas de água ou cristais de gelo contidos em nuvens de formação fina e recente, como altocúmulos, cirrocúmulos e cirros.

O meteorologista César Soares, da Climatempo, confirmou ao G1 a autenticidade do registro. Segundo o especialista, quando a luz do Sol atinge esses cristais em um ângulo específico, ela se decompõe, gerando o colorido característico. Para que o efeito seja visível, é necessário que as gotículas ou cristais tenham tamanhos muito semelhantes, uma condição atípica na atmosfera.

Embora o espetáculo visual possa apresentar cores naturalmente fortes, o meteorologista pontua que a intensidade observada em vídeos pode ser influenciada por fatores externos. "Às vezes o efeito é naturalmente forte, mas em vídeos pode haver também algum reforço das cores", observa Soares, citando o possível uso de filtros em dispositivos móveis que realçam a saturação da imagem.

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