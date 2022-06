Da Redação

Uma das principais queixas de homens que estão sofrendo com a separação é: o que devo fazer para minha esposa voltar para casa depois que ela foi embora? Para responder essa e outras dúvidas sobre os problemas amorosos, convidamos Maicon Paiva, que é Espiritualista e fundador do Espaço Recomeçar, uma casa de apoio espiritual.

Ele também nos contará como fazer Amarração Amorosa definitiva, um dos Trabalhos Espirituais mais poderosos para trazer a pessoa amada de volta. Confira as dicas de Maicon Paiva, que também é especialista em relacionamentos amorosos.

Como fazer minha mulher voltar comigo?

Maicon Paiva conta que os homens que estão sofrendo com a separação devem correr atrás de seu grande amor. "Muitos homens ficam esperando as coisas acontecerem sozinhas, enquanto deveriam tentar conversar com a pessoa amada para resolver os problemas. Por isso, sempre oriento essas pessoas a tentar uma conversa amigável para ver se essa pessoa volta sem grandes intervenções", explica o Espiritualista.

Estou me sentindo abandonado pela minha esposa, o que faço?



Quem está se sentindo abandonado pela esposa, é porque não está recebendo atenção e carinho como antes. O Espiritualista explica que esse pode ser um sinal de que o relacionamento esfriou e que é preciso agir.

"O relacionamento pode esfriar por vários motivos, como a falta de novidade na rotina ou as brigas constantes do casal. Quando isso acontece, é preciso agir rápido, pois a relação pode acabar a qualquer momento. É importante resgatar o amor do casal e proteger o relacionamento contra influências ruins", informa Maicon Paiva.

Como trazer a pessoa amada de volta ainda hoje?



Aqueles que buscam por dicas de como trazer a pessoa amada de volta ainda hoje, é porque querem parar de sofrer o quanto antes e precisam de ajuda urgente para ter a pessoa amada de volta.

"Infelizmente não é possível garantir que a pessoa voltará no mesmo dia através da Ajuda Espiritual, pois é importante compreender que tudo na vida tem o momento certo para acontecer. Mas os Trabalhos Espirituais podem fazer com que a pessoa amada volte em pouco tempo", conta o Espiritualista.

Quais os sinais de que ela não te ama mais?



Maicon também conta quais são os sinais que você pode perceber se ela não te ama mais. De acordo com o Espiritualista, os principais sinais consistem no afastamento, na falta de diálogo, nas brigas constantes e na falta de interesse pela sua vida ou por fazer coisas juntos.

"Os sinais começam de forma sutil, com um distanciamento, e se intensificam, com as brigas constantes. Outros sinais que indicam que ela não ama mais são a falta de desejo sexual e a falta de interesse pela vida do parceiro", conclui o Espiritualista.

Como funciona a cabeça de um homem separado?

Agora que você já sabe as principais dicas de como trazer a sua esposa de volta, caso ela tenha ido embora, é importante compreender como funciona a cabeça de um homem separado.

Nesse aspecto, Maicon destaca que muitos homens agem de forma impulsiva e depois acabam se arrependendo: "é muito importante não agir por impulso após a separação quando há intenção de reatar o relacionamento. Essas ações por impulso podem fazer com que seu grande amor se afaste e seja ainda mais difícil recuperar o namoro ou casamento".

Por isso, a melhor forma de evitar o desespero é através da Ajuda Espiritual. Maicon orienta que as pessoas que estão sofrendo por amor devem buscar apoio na Espiritualidade e nos Trabalhos Espirituais para ter o amor de volta.

Ele conta que o processo para se fazer a Amarração Amorosa, o Trabalho Espiritual mais procurado no Espaço Recomeçar, é muito simples: "o primeiro passo é a Consulta Espiritual, que é o momento que descobriremos o que está acontecendo na vida do consulente. Se houver a aprovação divina das Entidades Espirituais, o trabalho é preparado e a pessoa pode desfrutar dos benefícios em pouco tempo".

Se gostou deste conteúdo, confira outros aqui no site.