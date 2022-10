O hit 'Tá na hora do Jair, já ir embora' lidera ranking do Spotify

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A música de Tiago Doidão e Juliano Maderada ironiza o nome do atual presidente Jair Bolsonaro (PL)

Após vitória do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o hit eleitoral "Tá na hora do Jair já ir embora" conquistou a liderança do ranking mundial do Spotify e também na lista geral do Brasil, nesta segunda-feira (31).

continua após publicidade .

A música de Tiago Doidão e Juliano Maderada ironiza o nome do atual presidente Jair Bolsonaro (PL), e foi fortemente tocada nos últimos dias que antecederam o segundo turno das Eleições 2022.

LEIA MAIS: Instagram suspende contas e revolta usuários; entenda o caso

continua após publicidade .

No caso do ranking mundial Viral 50, outra música brasileira relacionada às eleições aparece na lista. "Lula Lá no Funk (O pai tá on)", um remix do antigo jingle de campanha do presidente eleito, assume o quinto lugar.

No caso do top 50 geral no Brasil, "Tá na hora do Jair já ir embora" soma 1.451.386 reproduções, com boa frente para "Eu gosto assim", de Gustavo Mioto e Mari Fernandez, a segunda colocada, que soma 1.157.118.





Fonte: Informações do O Tempo.

Siga o TNOnline no Google News