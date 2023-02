O grande sucesso da Gshield e de seus fundadores

Da Redação

Hoje em dia, quem não tem um celular? E com tanta tecnologia por perto, é importante ter acessórios que possam protegê-lo contra impactos. Com sua abordagem inovadora e tecnológica, a Gshield, empresa fundada há 8 anos, que tem se destacado no segmento de acessórios para smartphones e é líder em produtos como capinhas, fones de ouvido, carregadores, cabos e acessórios resistentes e de alta qualidade.

João Paulo Resende e Frederico Irrthum, seus fundadores, estão à frente do sucesso da empresa que em 2022 atingiu o marco de 2.000 pontos de venda espalhados pelo país e vendas que superam as 600.000 unidades por ano. Com um catálogo extenso e uma ampla linha de acessórios e gadgets, a empresa tem se tornado a preferida por consumidores que buscam alta durabilidade e bom custo-benefício em produtos como como capas, fones, carregadores e muito mais.

A empresa, fundada em Belo Horizonte, Minas Gerais, se expandiu a passos largos para outras regiões, com filiais fixas no Espírito Santo e São Paulo e, para 2023, os planos são de aumentar a presença online e conquistar ainda mais clientes, seja por seus canais proprietários ou em plataformas de marketplaces.

Mas o que realmente tem levado a Gshield ao sucesso é a satisfação dos seus clientes. Segundo relatos, os consumidores amam os produtos da empresa e recomendam a seus familiares e amigos, o que resulta em um forte marketing orgânico.

Com um constante crescimento, a Gshield tem grandes perspectivas para o futuro, incluindo a expansão para novos estados e o aumento de sua presença no mercado nacional. Com uma equipe determinada e uma marca fortemente posicionada, não há dúvida de que a Gshield seguirá sendo uma referência em acessórios para celulares no Brasil.

