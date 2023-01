Nuvem em formato de ovni assusta moradores da Turquia; vídeo

Da Redação

Apesar de ter assustado moradores e internautas, a nuvem é conhecida como nuvem lenticular

Uma enorme nuvem muito diferente e com um formato inusitado chamou a atenção dos moradores da cidade de Bursa, localizada no Noroeste da Turquia. Imagens desta quinta-feira (19) viralizaram nas redes sociais, e mostram a nuvem com uma formação semelhante a um objeto voador não identificado (ovni).

Apesar de ter assustado moradores e internautas, a nuvem é conhecida como nuvem lenticular. O fenômeno natural é visto principalmente em regiões montanhosas devido ao ar instável e úmido que flui sobre as cordilheiras e montes. Se uma grande massa se condensa, ela acaba ganhando a aparência semelhante a um "ovni".

Na cidade de Bursa, a nuvem quase circular apareceu no início da manhã, logo com o nascer do sol, e apresentava um buraco no meio. O fenômeno natural permaneceu intacto por cerca de uma hora no céu turco.

Inúmeros vídeos e imagens circulam nas redes sociais, e retratam a beleza da nuvem lenticular, que são encontradas normalmente em alturas entre 2.000 e 5.000 metros de altitude.

Veja:

🇹🇷 🛸☁️— Nuvem em forma de OVNI paira sobre Bursa, Türkiye pic.twitter.com/vsGeASQG8d
January 19, 2023





