Nutricionista leva cabeçada de homem e precisa passar por cirurgia

Uma nutricionista, de 25 anos, foi agredida com cabeçadas por um homem careca que passeava com um cachorro pelo bairro Santa Paula, em São Caetano do Sul, na região do ABC. A vítima teve uma fratura no nariz e afundamento na face e precisou passar por uma cirurgia.

Estela Bonatto contou que voltava de uma festa de aniversário na madrugada do último domingo (23), quando sem querer subiu uma das rodas do carro na calçada, furando o pneu. Quando desceu para verificar o estrago, o homem teria passado e começado a agredir sem motivo. A violência foi flagrada por câmeras (veja abaixo).

“Me distraí na hora que estava dirigindo e dei uma subidinha no meio fio. Tinha um cara andando com o cachorro na calçada. Não tinha reparado nele, não cheguei nem perto. Como o pneu furou, fui obrigada a encostar o carro. A hora que eu desci, ele já veio me xingando horrores, gritando. Ele veio e simplesmente me deu uma cabeçada”, relatou Estela.

Logo depois de levar a cabeçada, a mulher tenta se defender e dá um chute no agressor, que revida com socos no rosto da vítima. "Um motorista de aplicativo parou nesse momento para tentar entender o que estava acontecendo e me ajudar. Foi aí que o homem virou as costas e foi embora. As pessoas que foram chegando estavam preocupadas em me ajudar e ninguém viu para onde ele foi", contou.

Pedido por justiça



Nas redes sociais, a nutricionista publicou um vídeo em que pede ajuda para identificar o agressor. "Quebrou meu nariz, afundou o osso da face e fez esse estrago todo. Fiz cirurgia para corrigir a fratura”, afirmou a nutricionista.

A agressão foi registrada por câmeras de segurança da região. O caso é investigado pela Delegacia da Mulher de São Caetano como lesão corporal. Estela, no entanto, acredita que tenha sido um crime contra mulher.



"É um crime contra a mulher porque se fosse um homem no meu lugar ele não teria feito o que ele fez. No máximo teria batido boca e não teria agredido da maneira como me agrediu. Nada justifica a atitude dele. Ele acabou com a minha saúde, o médico disse que posso ter complicações respiratórias devido ao trauma no meu osso da face", disse.



