'Nunca pensei ver minha filha no caixão', diz mãe de palmeirense morta

O velório e o enterro da torcedora do Palmeiras que foi morta com uma garrafada na região do pescoço foram marcados pelo pedido de paz nos estádios. Além disso, familiares, amigos e torcedores do Palmeiras prestaram homenagens a Gabriela Anelli Marchiano no Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes, nesta terça-feira (11).

Dezenas de integrantes das torcidas organizadas Mancha Verde, TUP e Savoia preparam um ato de protesto contra a violência durante o cortejo fúnebre, com bandeirões e bateria.

A mãe de Gabriela, Dilcilene Prado, conversou com a imprensa e aproveitou o momento para fazer um apelo. “Peço que os jovens pensem mais. É só um jogo”, afirmou.

“Nunca imaginei ver minha filha na UTI do jeito que eu vi, no caixão. Me dá um desespero. Ao mesmo tempo, a força que vem lá de cima é muito grande”, disse.



“Eu vou chorar muito porque não vou ter o sorriso dela comigo tomando café da manhã. Mas vou ter o sorriso dela nas fotos”, concluiu.

Com informações do Metrópoles.

