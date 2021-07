Da Redação

Números de casos graves e óbitos por covid caem nos estados

Nesta quarta-feira (28) a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgou o Boletim InfoGripe e, segundo o levantamento, dos 27 estados do Brasil, apenas o Acre apresenta sinal forte de crescimento de números de casos e óbitos por Síndrome Respiratória Grave, que está relacionada aos casos graves de Covid-19. Os outros estados e o Distrito Federal apresentam sinal de queda.

Em relação à Síndrome Respiratória Grave, em média no país, houve tendência de queda nas últimas seis semanas. Apesar disso a Fiocruz destaca que o nível de transmissão comunitária está alto ou mais elevado.

É fundamental manter cautela em relação às medidas de flexibilização das recomendações de distanciamento para redução da transmissão da Covid-19 enquanto a tendência de queda não tiver sido mantida por tempo suficiente para que o número de novos casos atinja valores significativamente baixos”, explica o pesquisador Marcelo Gomes.

A análise é referente à Semana Epidemiológica (SE) 29, analisada entre os dias 18 e 24 de julho. Os estados do Amazonas, Amapá, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia e Santa Catarina, além do Distrito Federal, registram indícios de estabilidade.

Segundo Marcelo Gomes, que é coordenador do InfoGripe, apesar desse cenário, os valores semanais continuam elevados, como apresentado pelo indicador de transmissão comunitária. Todos os estados contam com macrorregiões em nível de transmissão comunitária alta ou superior, sendo que nove estados e o Distrito Federal apresentam macrorregiões em nível extremamente elevado.

Com informações; CNN.