Número de mortos por chuvas sobe para 5 após corpo ser encontrado no PR; Sul tem risco de geada

Vítima foi achada por equipes do Corpo de Bombeiros na terça-feira (15). O estado ainda contabiliza uma pessoa desaparecida

O corpo de um homem que havia desaparecido durante as chuvas foi localizado na terça-feira (15) no Rio Ribeira, em Tunas do Paraná, na região metropolitana de Curitiba. Com isso, o número de mortes no Estado subiu para cinco, em meio à possibilidade de geada no extremo sul do Paraná.

A Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp) informou que a vítima foi localizada pelo Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost), do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, na região da Comunidade das Pacas.

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Segundo a pasta, a identificação será feita pelas polícias Científica e Civil do Paraná. O trabalho do Gost integra as ações do Gabinete de Gestão Integrada (GGI), que foi ativado pelo governo estadual na última sexta-feira (11).

Na segunda-feira (14) o corpo de outra pessoa que havia desaparecido em meio às chuvas também foi localizado, em Rio Branco do Sul, na região metropolitana de Curitiba. Ainda há uma vítima desaparecida na região.

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As outras três vítimas eram da mesma família e morreram na última quinta-feira, 10, após a casa onde moravam ser parcialmente soterrada por um barranco em Ponta Grossa, cidade localizada a cerca de 100 quilômetros de Curitiba.

Previsão de geada

Enquanto contabiliza os danos provocados pela chuva, o Paraná pode registrar geada nesta quarta-feira (16).

Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, o extremo sul do Estado, as serras Gaúcha e Catarinense e parte da região central de Santa Catarina estão entre as áreas com possibilidade de registrar o fenômeno devido ao avanço de uma massa de ar frio.

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A Climatempo explicou que a formação da geada depende da combinação de temperaturas baixas, pouca nebulosidade e menor circulação de ventos. Assim, a ocorrência é localizada, e cidades vizinhas podem registrar condições diferentes.

Já no Rio Grande do Sul, a Climatempo alertou que o frio permanece forte, principalmente na Campanha Gaúcha e no sul do Estado.

Apesar disso, a atuação de uma área de alta pressão mantém o tempo mais estável na maior parte da região Sul do País, com a possibilidade de chuviscos ou chuva fraca no sul, norte e nordeste gaúcho.

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A partir de sexta-feira, 18, no entanto, os Estados do Sul voltam a registrar aumento das instabilidades devido à aproximação de um cavado. Há previsão de chuva no norte e noroeste do Rio Grande do Sul, no oeste de Santa Catarina e no oeste e sudoeste do Paraná entre sexta-feira e sábado, 19.