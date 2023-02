Número de mortos chega a 49 em SP; 11 ainda não foram identificados

Da Redação

A estimativa é que ainda existam mais de 37 pessoas não localizadas

O número de mortos confirmados na tragédia que assola o litoral norte de São Paulo subiu para 49. A informação foi publicada no boletim atualizado pelo governo paulista na manhã desta quinta-feira (23).

Até o momento desta publicação, 48 mortes são de moradores de São Sebastião e uma foi registrada em Ubatuba. Conforme os dados mais recentes, 11 corpos já localizados ainda não foram identificados.

Entre os identificados estão 12 mulheres adultas, 13 homens adultos e 13 crianças.

As buscas pelos desaparecidos continuam nesta quinta-feira (23), e a estimativa é que ainda existam mais de 37 pessoas não localizadas. Devido a possível oscilação desse número, a Defesa Civil não tem divulgado oficialmente os dados.

O número de desabrigados saltou para 1.799. O de desalojados, por sua vez, alcançou um total de 1.730. Ao todo, são 3.529 pessoas fora de suas casas em decorrência dos deslizamentos que ocorreram após o temporal que atingiu a região no Carnaval.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, 20 adultos e seis crianças vítimas das chuvas foram atendidas, até o momento, no Hospital Regional do Litoral Norte (HRLN). Deste total, 17 permanecem internados com estado de saúde estável. Outros cinco pacientes já receberam alta hospitalar e quatro foram transferidos para outras unidades.

