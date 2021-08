Da Redação

Número de mortos após terremoto no Haiti sobe para 227

A Defesa Civil do Haiti confirmou que subiu para 227 o número de mortes causadas pelo terremoto que atingiu o país neste sábado (14). Inicialmente, os números apontavam para 29 mortos.

O tremor de magnitude 7,2 sacudiu o país por volta das 8h30 (9h30 no horário de Brasília), a 12 km da cidade de São Luís do Sul, localizada a 160 km da capital haitiana, Porto Príncipe, segundo dados do Instituto Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O terremoto foi sentido em todo o país, e danos materiais já foram registrados nas cidades de Jérémie e Los Cayos, no sudoeste da península da Ilha de Hispaniola, que o Haiti compartilha com a República Dominicana, segundo imagens de testemunhas citadas pela agência de notícias AFP.

O Primeiro-ministro do Haiti declarou estado de emergência no país após tremor de 7,2 de magnitude.