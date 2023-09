Número de mortes confirmadas no Rio Grande do Sul sobe para 47

Foi divulgado na manhã desta terça-feira (12) pela Defesa Civil do estado do Rio Grande do Sul, que o número de mortes em decorrência das tempestades do estado subiu para 47. E ainda há 46 pessoas desaparecidas.

O último registro de óbito foi no município de Colinas, onde registra duas mortes até o momento. A cidade com o maior número de mortes é Muçum, com 16 já confirmadas. Roca Sales contabiliza 11 mortos.

Segundo informações da Defesa Civil, há 46 pessoas desaparecidas, sendo 30 em Muçum; 8 em Lajeado e 8 em Arroio do Meio. Até o momento, 3.130 pessoas foram resgatadas. Há 4.794 desabrigados e 20.517 desalojados em decorrência das chuvas que afetaram 97 municípios e 340.928 pessoas, além de deixar 925 feridos.

