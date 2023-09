Número de casos de câncer entre jovens tem aumento de 79% em 30 anos

Nesta semana foi publicado por uma revista chamada "BMJ Oncology" que o número de casos de câncer entre pessoas com menos de 50 anos registrou um aumento de 79%.

Realizada por pesquisadores da Universidade de Edimburgo, no Reino Unido e da Universidade de Zhejiang, na China, a pesquisa analisou dados de 29 tipos de câncer em 204 países e regiões, incluindo o Brasil.

Em 2019, foram registrados um total de 3,26 milhões de novos casos da doença em pessoas com menos de 50 anos. Já em 1990, os números estavam em 1,8 milhão de casos.

As mortes também obtiveram aumento. Mais de 1 milhão de pessoas com menos de 50 anos morreram por causa do câncer em 2019, um aumento de quase 28% em relação a 1990.

O câncer de mama é um dos que mais impactam negativamente a saúde, seguido de câncer de traqueia, pulmão, estômago e intestino, com os maiores aumentos nas taxas de morte entre pessoas com câncer no rim ou ovário.

Pesquisadores atribuem o aumento do número de casos de câncer entre jovens a uma combinação de fatores, sendo alguns deles pontuados abaixo.

Obesidade: já que o excesso de peso está associado ao aumento do risco de câncer de mama, intestino, pâncreas, esôfago e cânceres ginecológicos.



Álcool: visto que o consumo de álcool está associado ao aumento do risco de câncer de boca, laringe, faringe, esôfago, fígado, mama e intestino.

Tabagismo: fumar é o principal fator de risco para câncer de pulmão, mas também está associado ao aumento do risco de câncer de boca, laringe, faringe, esôfago, estômago, bexiga, rim, colo do útero e leucemia.

Fora isso, os fatores genéticos provavelmente tem um papel nesse aumento, mas na pesquisa os autores enfatizam um ponto mais importante: dietas ricas em carne vermelha e sal, com baixa ingestão de frutas e leite também são um indicativo de risco.

Por isso, com base nas tendências observadas nas últimas três décadas, os pesquisadores estimam ainda que o número global de novos casos de câncer de início precoce e as mortes associadas aumentarão em mais 31% e 21%, respectivamente, até 2030, com pessoas na faixa dos 40 anos sendo as mais afetadas.

E as taxas mais altas de câncer de início precoce em 2019 foram observadas na América do Norte, Australásia e Europa Ocidental. No entanto, países de baixa a média renda também foram afetados, com as maiores taxas de morte entre os menores de 50 anos na Oceania, Europa Oriental e Ásia Central.

Além disso, em países de baixa a média renda, o câncer de início precoce teve um impacto muito maior nas mulheres do que nos homens, tanto em termos de mortes quanto de consequências para a saúde.

Com informações: G1

