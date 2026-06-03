Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
COTIDIANO

Número de beneficiários de planos de saúde sobe em abril para 52,958 milhões, diz ANS

Escrito por Wilian Miron (via Agência Estado)
Publicado em 03.06.2026, 13:41:00 Editado em 03.06.2026, 13:47:37
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A quantidade de beneficiários de planos de saúde avançou 0,02% em abril, para 52,958 milhões, enquanto os planos exclusivamente odontológicos avançaram para 35,978 milhões de convênios ativos. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 3, pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

No mês, houve acréscimo de cerca de 10 mil beneficiários dos planos de assistência médica. Ao todo, existem 692 operadoras de saúde em atividade no País, das quais 665 possuem beneficiários, e a taxa de cobertura é de 26,08% da população.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Já os planos exclusivamente odontológicos registraram variação positiva de 0,49% ante o mês anterior, com a adição de aproximadamente 175 mil beneficiários.

Modalidades

Na assistência médica, a modalidade de planos coletivos empresariais manteve a tendência de crescimento, com alta de 0,09% em abril e avanço acumulado de 2,75% em 12 meses.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os planos individuais tiveram retração de 0,26% no mês e de 2,14% em 12 meses, enquanto os coletivos por adesão recuaram 0,07% em abril e 0,25% na comparação anual.

Já nos planos exclusivamente odontológicos, os coletivos empresariais avançaram 7,85% em 12 meses e os coletivos por adesão cresceram 6,02% no mesmo período.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ANS beneficiários Planos SAÚDE
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV